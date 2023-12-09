09 декабря 2023

В Аргентине развеяли мечты Зеленского о помощи Латинской Америки

Pagina 12: Зеленский не смог настроить Латинскую Америку против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский пытается настроить Аргентину и страны Латинской Америки против РФ, передает Pagina 12 Фото:

Латинская Америка и Аргентина не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. Об этом пишет аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд.

«Несмотря на проповеди [Владимира Зеленского] против Москвы, негативное отношение [к России] так и не смогло закрепиться в латиноамериканском сознании. Этому не помогли и различные механизмы соблазнения и политического и экономического давления со стороны Вашингтона», — сообщает Даниель Керсфельд в материале Pagina 12. Журналист также отметил, что Аргентина не планирует вмешиваться в иностранные конфликты, а значит и поддерживать Украину.

Сам Зеленский при этом рассчитывает, что Аргентина поспособствует организации саммита между Украиной и Латинской Америкой, который приведет к их объединению против России. Ранее новый аргентинский глава Хавьер Милей позвал Зеленского на свою инаугурацию. Зеленский вылетел в Аргентину. Также он в процессе встретился с главой Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, чтобы обсудить вопросы поддержки.

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Латинская Америка и Аргентина не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. Об этом пишет аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд. «Несмотря на проповеди [Владимира Зеленского] против Москвы, негативное отношение [к России] так и не смогло закрепиться в латиноамериканском сознании. Этому не помогли и различные механизмы соблазнения и политического и экономического давления со стороны Вашингтона», — сообщает Даниель Керсфельд в материале Pagina 12. Журналист также отметил, что Аргентина не планирует вмешиваться в иностранные конфликты, а значит и поддерживать Украину. Сам Зеленский при этом рассчитывает, что Аргентина поспособствует организации саммита между Украиной и Латинской Америкой, который приведет к их объединению против России. Ранее новый аргентинский глава Хавьер Милей позвал Зеленского на свою инаугурацию. Зеленский вылетел в Аргентину. Также он в процессе встретился с главой Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, чтобы обсудить вопросы поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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