В Аргентине развеяли мечты Зеленского о помощи Латинской Америки

Pagina 12: Зеленский не смог настроить Латинскую Америку против России

10 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Зеленский пытается настроить Аргентину и страны Латинской Америки против РФ, передает Pagina 12 Фото: Официальный сайт президента Украины Латинская Америка и Аргентина не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. Об этом пишет аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд. «Несмотря на проповеди [Владимира Зеленского] против Москвы, негативное отношение [к России] так и не смогло закрепиться в латиноамериканском сознании. Этому не помогли и различные механизмы соблазнения и политического и экономического давления со стороны Вашингтона», — сообщает Даниель Керсфельд в материале Pagina 12. Журналист также отметил, что Аргентина не планирует вмешиваться в иностранные конфликты, а значит и поддерживать Украину. Сам Зеленский при этом рассчитывает, что Аргентина поспособствует организации саммита между Украиной и Латинской Америкой, который приведет к их объединению против России. Ранее новый аргентинский глава Хавьер Милей позвал Зеленского на свою инаугурацию. Зеленский вылетел в Аргентину. Также он в процессе встретился с главой Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, чтобы обсудить вопросы поддержки.

Латинская Америка и Аргентина не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. Об этом пишет аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд. «Несмотря на проповеди [Владимира Зеленского] против Москвы, негативное отношение [к России] так и не смогло закрепиться в латиноамериканском сознании. Этому не помогли и различные механизмы соблазнения и политического и экономического давления со стороны Вашингтона», — сообщает Даниель Керсфельд в материале Pagina 12. Журналист также отметил, что Аргентина не планирует вмешиваться в иностранные конфликты, а значит и поддерживать Украину. Сам Зеленский при этом рассчитывает, что Аргентина поспособствует организации саммита между Украиной и Латинской Америкой, который приведет к их объединению против России. Ранее новый аргентинский глава Хавьер Милей позвал Зеленского на свою инаугурацию. Зеленский вылетел в Аргентину. Также он в процессе встретился с главой Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой, чтобы обсудить вопросы поддержки.