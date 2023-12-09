09 декабря 2023

В Челябинске прошел Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу «Energy». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация ресторанного комплекса Bullwar bar. Тюмень, брейкданс, брейк, танец, bullwar bar
В фестивале приняли участие более 1100 танцоров из России и стран СНГ Фото:

В Челябинске 10 декабря прошел Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу «Energy». Мероприятие является одним из трех самых масштабных соревнований по современным танцам в стране. Об этом рассказала супруга челябинского губернатора Ирина Текслер.

«Сегодня прогрессивная танцевальная молодежь России собралась в Челябинске на Всероссийском фестивале по хип-хопу и брейкингу „Energy“. Мероприятие проводится 22-й год и является одним из трех самых крупных и масштабных соревнований по современным танцам в РФ», — написала Текслер в своем telegram-канале.

В фестивале приняли участие более 1100 танцоров из России и стран СНГ. Самым младшим участникам — по шесть лет. Верхней планки нет и теперь номинация звучит как 60+. Текслер поблагодарила организаторов и вдохновителей фестиваля — Главное Управление молодежной политики Челябинской области.

В Челябинске собралась прогрессивная танцевальная молодежь
В Челябинске собралась прогрессивная танцевальная молодежь
Ирина Текслер отметила престиж фестиваля
Ирина Текслер отметила престиж фестиваля

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В Челябинске 10 декабря прошел Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу «Energy». Мероприятие является одним из трех самых масштабных соревнований по современным танцам в стране. Об этом рассказала супруга челябинского губернатора Ирина Текслер. «Сегодня прогрессивная танцевальная молодежь России собралась в Челябинске на Всероссийском фестивале по хип-хопу и брейкингу „Energy“. Мероприятие проводится 22-й год и является одним из трех самых крупных и масштабных соревнований по современным танцам в РФ», — написала Текслер в своем telegram-канале. В фестивале приняли участие более 1100 танцоров из России и стран СНГ. Самым младшим участникам — по шесть лет. Верхней планки нет и теперь номинация звучит как 60+. Текслер поблагодарила организаторов и вдохновителей фестиваля — Главное Управление молодежной политики Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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