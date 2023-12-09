В Челябинске прошел Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу «Energy». Фото, видео

10 декабря 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

В фестивале приняли участие более 1100 танцоров из России и стран СНГ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске 10 декабря прошел Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу «Energy». Мероприятие является одним из трех самых масштабных соревнований по современным танцам в стране. Об этом рассказала супруга челябинского губернатора Ирина Текслер. «Сегодня прогрессивная танцевальная молодежь России собралась в Челябинске на Всероссийском фестивале по хип-хопу и брейкингу „Energy“. Мероприятие проводится 22-й год и является одним из трех самых крупных и масштабных соревнований по современным танцам в РФ», — написала Текслер в своем telegram-канале. В фестивале приняли участие более 1100 танцоров из России и стран СНГ. Самым младшим участникам — по шесть лет. Верхней планки нет и теперь номинация звучит как 60+. Текслер поблагодарила организаторов и вдохновителей фестиваля — Главное Управление молодежной политики Челябинской области. В Челябинске собралась прогрессивная танцевальная молодежь Фото с telegram-канала супруги губернатора Челябинской области Ирины Текслер Ирина Текслер отметила престиж фестиваля Фото с telegram-канала супруги губернатора Челябинской области Ирины Текслер

В Челябинске 10 декабря прошел Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу «Energy». Мероприятие является одним из трех самых масштабных соревнований по современным танцам в стране. Об этом рассказала супруга челябинского губернатора Ирина Текслер. «Сегодня прогрессивная танцевальная молодежь России собралась в Челябинске на Всероссийском фестивале по хип-хопу и брейкингу „Energy“. Мероприятие проводится 22-й год и является одним из трех самых крупных и масштабных соревнований по современным танцам в РФ», — написала Текслер в своем telegram-канале. В фестивале приняли участие более 1100 танцоров из России и стран СНГ. Самым младшим участникам — по шесть лет. Верхней планки нет и теперь номинация звучит как 60+. Текслер поблагодарила организаторов и вдохновителей фестиваля — Главное Управление молодежной политики Челябинской области.