10 декабря 2023
09 декабря 2023

На парковке екатеринбургского ТРЦ произошло массовое ДТП, есть пострадавшая

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
В ДТП пострадала 17-летняя девушка Фото:

В Екатеринбурге на парковке ТРЦ «Радуга Парк» случилось ДТП автомобилей Lada, Hyundai Matrix, Chevrolet и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка отечественного авто, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

«В ДТП попали автомобили Lada, Hyundai Matrix, Chevrolet и Hyundai Solaris. Пострадала 17-летняя пассажирка Lada. Девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в девятую ДГКБ. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. «Организованы процессуальные действия и устанавливаются обстоятельства ДТП», — отметили в ГИБДД.

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В Екатеринбурге на парковке ТРЦ «Радуга Парк» случилось ДТП автомобилей Lada, Hyundai Matrix, Chevrolet и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка отечественного авто, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «В ДТП попали автомобили Lada, Hyundai Matrix, Chevrolet и Hyundai Solaris. Пострадала 17-летняя пассажирка Lada. Девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в девятую ДГКБ. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь», — пояснили в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. «Организованы процессуальные действия и устанавливаются обстоятельства ДТП», — отметили в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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