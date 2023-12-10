На парковке екатеринбургского ТРЦ произошло массовое ДТП, есть пострадавшая

В Екатеринбурге на парковке ТРЦ «Радуга Парк» случилось ДТП автомобилей Lada, Hyundai Matrix, Chevrolet и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка отечественного авто, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД.
«В ДТП попали автомобили Lada, Hyundai Matrix, Chevrolet и Hyundai Solaris. Пострадала 17-летняя пассажирка Lada. Девушка с травмами различной степени тяжести доставлена в девятую ДГКБ. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. «Организованы процессуальные действия и устанавливаются обстоятельства ДТП», — отметили в ГИБДД.
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