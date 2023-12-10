10 декабря 2023

Словакия возобновила блокаду КПП на границе с Украиной

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Антивоенный митинг на площади Труда. Екатеринбург, автозак, митинг, протест, задержание, задержание на митинге
Союз автоперевозчиков Словакии возобновит протест на границе с Украиной Фото:

Союз автоперевозчиков Словакии возобновит протест на границе с Украиной. Об этом заявило руководство организации.

«Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены. <…> Такое решение принято на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок», — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке —Ужгород. Протест был приостановлен для встречи с министром транспорта Словакии. Стороны не смогли договориться, поэтому перевозчики снова заблокируют въезд с Украины на территорию Словаки. Передвижение пассажирского транспорта ограничиваться не будет.

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Союз автоперевозчиков Словакии возобновит протест на границе с Украиной. Об этом заявило руководство организации. «Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены. <…> Такое решение принято на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок», — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке —Ужгород. Протест был приостановлен для встречи с министром транспорта Словакии. Стороны не смогли договориться, поэтому перевозчики снова заблокируют въезд с Украины на территорию Словаки. Передвижение пассажирского транспорта ограничиваться не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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