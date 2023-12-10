Словакия возобновила блокаду КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии возобновит протест на границе с Украиной. Об этом заявило руководство организации.
«Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены. <…> Такое решение принято на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок», — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)
Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке —Ужгород. Протест был приостановлен для встречи с министром транспорта Словакии. Стороны не смогли договориться, поэтому перевозчики снова заблокируют въезд с Украины на территорию Словаки. Передвижение пассажирского транспорта ограничиваться не будет.
Союз автоперевозчиков Словакии возобновит протест на границе с Украиной. Об этом заявило руководство организации. «Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены. <…> Такое решение принято на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок», — говорится в заявлении организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке —Ужгород. Протест был приостановлен для встречи с министром транспорта Словакии. Стороны не смогли договориться, поэтому перевозчики снова заблокируют въезд с Украины на территорию Словаки. Передвижение пассажирского транспорта ограничиваться не будет.