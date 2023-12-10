Политика Власть Россия поздравила Милея с избранием на пост президента Аргентины 11 декабря 2023 в 01:47 Размер текста - 17 + Россия надеется, что связывающие отношения дружбы с Аргентиной продолжатся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посол РФ Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Феоктистов передал поздравления от президента России Владимира Путина и выразил надежду на продолжение сотрудничества. Об этом сообщает российское посольство. «Посол России в качестве представителя президента России принял участие в церемонии вступления в должность нового лидера Аргентины. <…> Выразив надежду на то, что связывающие наши страны отношения дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства будут продолжены на благо двух народов», — говорится в сообщении. Церемония инаугурации Милея состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства. Избранный президент Аргентины Милей заявил о союзнических отношениях с США, пишет RT. Посол РФ Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Феоктистов передал поздравления от президента России Владимира Путина и выразил надежду на продолжение сотрудничества. Об этом сообщает российское посольство. «Посол России в качестве представителя президента России принял участие в церемонии вступления в должность нового лидера Аргентины. <…> Выразив надежду на то, что связывающие наши страны отношения дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства будут продолжены на благо двух народов», — говорится в сообщении. Церемония инаугурации Милея состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства. Избранный президент Аргентины Милей заявил о союзнических отношениях с США, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям