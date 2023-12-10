10 декабря 2023

Россия поздравила Милея с избранием на пост президента Аргентины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высадка яблонь в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, флажок рф, флаг россии
Россия надеется, что связывающие отношения дружбы с Аргентиной продолжатся Фото:

Посол РФ Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Феоктистов передал поздравления от президента России Владимира Путина и выразил надежду на продолжение сотрудничества. Об этом сообщает российское посольство.

«Посол России в качестве представителя президента России принял участие в церемонии вступления в должность нового лидера Аргентины. <…> Выразив надежду на то, что связывающие наши страны отношения дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства будут продолжены на благо двух народов», — говорится в сообщении.

Церемония инаугурации Милея состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства. Избранный президент Аргентины Милей заявил о союзнических отношениях с США, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол РФ Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Феоктистов передал поздравления от президента России Владимира Путина и выразил надежду на продолжение сотрудничества. Об этом сообщает российское посольство. «Посол России в качестве представителя президента России принял участие в церемонии вступления в должность нового лидера Аргентины. <…> Выразив надежду на то, что связывающие наши страны отношения дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства будут продолжены на благо двух народов», — говорится в сообщении. Церемония инаугурации Милея состоялась в конгрессе в Буэнос-Айресе. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства. Избранный президент Аргентины Милей заявил о союзнических отношениях с США, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...