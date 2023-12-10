10 декабря 2023
09 декабря 2023

В магазине ЯНАО продали конфеты с червями. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоколад. Курган, конфеты, шоколад, плитка шоколада
В магазине ЯНАО продали червивые конфеты Фото:

Житель Ноябрьска приобрел в магазине сети «Магнит» конфеты. В их были обнаружены живые черви, рассказал покупатель.

«Магнит в Ардо (бывшая Украина). В двух конфетах обнаружены черви. Остальные выкинули просто», — комментирует мужчина видео в telegram-канале NSK.

Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

Фото: NSK
Фото: NSK

Видео: NSK

Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Горожанка приобрела у частного поставщика банку дешевой икры и ужаснулась от качества.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ноябрьска приобрел в магазине сети «Магнит» конфеты. В их были обнаружены живые черви, рассказал покупатель. «Магнит в Ардо (бывшая Украина). В двух конфетах обнаружены черви. Остальные выкинули просто», — комментирует мужчина видео в telegram-канале NSK. Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Видео: NSK Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Горожанка приобрела у частного поставщика банку дешевой икры и ужаснулась от качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...