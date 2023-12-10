В магазине ЯНАО продали конфеты с червями. Фото, видео

11 декабря 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

В магазине ЯНАО продали червивые конфеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ноябрьска приобрел в магазине сети «Магнит» конфеты. В их были обнаружены живые черви, рассказал покупатель. «Магнит в Ардо (бывшая Украина). В двух конфетах обнаружены черви. Остальные выкинули просто», — комментирует мужчина видео в telegram-канале NSK. Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Фото: NSK Видео: NSK Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Горожанка приобрела у частного поставщика банку дешевой икры и ужаснулась от качества.

Житель Ноябрьска приобрел в магазине сети «Магнит» конфеты. В их были обнаружены живые черви, рассказал покупатель. «Магнит в Ардо (бывшая Украина). В двух конфетах обнаружены черви. Остальные выкинули просто», — комментирует мужчина видео в telegram-канале NSK. Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Видео: NSK Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Горожанка приобрела у частного поставщика банку дешевой икры и ужаснулась от качества.