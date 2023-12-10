Житель Ноябрьска приобрел в магазине сети «Магнит» конфеты. В их были обнаружены живые черви, рассказал покупатель.
«Магнит в Ардо (бывшая Украина). В двух конфетах обнаружены черви. Остальные выкинули просто», — комментирует мужчина видео в telegram-канале NSK.
Покупка была совершена возле магазина сети «Магнит», который находится в ТЦ Ардо (бывшая Украина) по адресу ул. Киевская д. 5. URA.RU направило запрос Роспотребнадзор по ЯНАО для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
Видео: NSK
Жители Ноябрьска предупредили о некачественной икре, продаваемой частниками. Горожанка приобрела у частного поставщика банку дешевой икры и ужаснулась от качества.
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