Стали известны личности умерших голых екатеринбуржцев на парковке

Умершими екатеринбуржцами в машине на парковке Академического района оказались Павел Мальцев и Анастасия Филиппова. Об этом рассказала знакомая погибшей девушки.
«Павел Мальцев 1992 года рождения и Анастасия Филиппова 2000 года рождения. Их тела нашли в машине», — пишет Е1.RU со ссылкой на знакомую Филипповой. По ее словам, девушка работала промоутером в «Галамарте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Трупы голых молодых людей обнаружили 9 декабря на парковке Академического района по адресу Чкалова,231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки наступила из-за отравления угарным газом. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых отметил, что в настоящее время нет признаков криминала.
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