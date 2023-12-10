10 декабря 2023
09 декабря 2023

Стали известны личности умерших голых екатеринбуржцев на парковке

Умершими екатеринбуржцами на парковке оказались Павел и Анастасия
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Е1.RU: Павел Мальцев и Анастасия Филиппова погибли на парковке Академического района Фото:

Умершими екатеринбуржцами в машине на парковке Академического района оказались Павел Мальцев и Анастасия Филиппова. Об этом рассказала знакомая погибшей девушки.

«Павел Мальцев 1992 года рождения и Анастасия Филиппова 2000 года рождения. Их тела нашли в машине», — пишет Е1.RU со ссылкой на знакомую Филипповой. По ее словам, девушка работала промоутером в «Галамарте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Трупы голых молодых людей обнаружили 9 декабря на парковке Академического района по адресу Чкалова,231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки наступила из-за отравления угарным газом. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых отметил, что в настоящее время нет признаков криминала.

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Умершими екатеринбуржцами в машине на парковке Академического района оказались Павел Мальцев и Анастасия Филиппова. Об этом рассказала знакомая погибшей девушки. «Павел Мальцев 1992 года рождения и Анастасия Филиппова 2000 года рождения. Их тела нашли в машине», — пишет Е1.RU со ссылкой на знакомую Филипповой. По ее словам, девушка работала промоутером в «Галамарте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Трупы голых молодых людей обнаружили 9 декабря на парковке Академического района по адресу Чкалова,231. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки наступила из-за отравления угарным газом. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых отметил, что в настоящее время нет признаков криминала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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