10 декабря 2023

FT: почти 50% американцев считают помощь Украине чрезмерной

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Американцы не согласны с финансовой помощью Украине Фото:
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Почти 50% американцев считают, что власти США тратят слишком много средств на военную и финансовую помощь Украине. Такие данные показал опрос, проведенный социологами Мичиганского университета.

«Почти половина избирателей США считают, что [президент Джо] Байден слишком много тратит на помощь Украине», — пишет британская газета Financial Times со ссылкой на исследование. Журналисты газеты обратили внимание на такие же настроения американцев в вопросе помощи Израилю. 40% опрошенных уверены, что траты США на эти цели чрезмерны.

Высокий уровень несогласных с политикой Байдена в отношении финансовой и военной помощи связан с состоянием экономики США. Только 25% опрошенных считают ее хорошей или отличной.

В начале декабря в США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине. У американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства, пишет НСН.

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Почти 50% американцев считают, что власти США тратят слишком много средств на военную и финансовую помощь Украине. Такие данные показал опрос, проведенный социологами Мичиганского университета. «Почти половина избирателей США считают, что [президент Джо] Байден слишком много тратит на помощь Украине», — пишет британская газета Financial Times со ссылкой на исследование. Журналисты газеты обратили внимание на такие же настроения американцев в вопросе помощи Израилю. 40% опрошенных уверены, что траты США на эти цели чрезмерны. Высокий уровень несогласных с политикой Байдена в отношении финансовой и военной помощи связан с состоянием экономики США. Только 25% опрошенных считают ее хорошей или отличной. В начале декабря в США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине. У американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства, пишет НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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