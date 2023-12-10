FT: почти 50% американцев считают помощь Украине чрезмерной

11 декабря 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Американцы не согласны с финансовой помощью Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти 50% американцев считают, что власти США тратят слишком много средств на военную и финансовую помощь Украине. Такие данные показал опрос, проведенный социологами Мичиганского университета. «Почти половина избирателей США считают, что [президент Джо] Байден слишком много тратит на помощь Украине», — пишет британская газета Financial Times со ссылкой на исследование. Журналисты газеты обратили внимание на такие же настроения американцев в вопросе помощи Израилю. 40% опрошенных уверены, что траты США на эти цели чрезмерны. Высокий уровень несогласных с политикой Байдена в отношении финансовой и военной помощи связан с состоянием экономики США. Только 25% опрошенных считают ее хорошей или отличной. В начале декабря в США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине. У американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства, пишет НСН.

Почти 50% американцев считают, что власти США тратят слишком много средств на военную и финансовую помощь Украине. Такие данные показал опрос, проведенный социологами Мичиганского университета. «Почти половина избирателей США считают, что [президент Джо] Байден слишком много тратит на помощь Украине», — пишет британская газета Financial Times со ссылкой на исследование. Журналисты газеты обратили внимание на такие же настроения американцев в вопросе помощи Израилю. 40% опрошенных уверены, что траты США на эти цели чрезмерны. Высокий уровень несогласных с политикой Байдена в отношении финансовой и военной помощи связан с состоянием экономики США. Только 25% опрошенных считают ее хорошей или отличной. В начале декабря в США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине. У американских властей осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Киеву иссякнут, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Заканчиваются ассигнованные ранее Конгрессом США средства, пишет НСН.