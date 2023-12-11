МО РФ: российские бойцы взяли в плен 20 солдат ВСУ под Артемовском

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу, stock
По итогам боя в плен сдалось более 20 боевиков ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах выбили украинских военных с занимаемых позиций под Артемовском и взяли в плен более 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований <…>. По итогам боя <…> в плен сдалось более 20 боевиков», — сообщили в МО РФ. Штурм украинских позиций происходил при помощи бронемашин и расчетов БПЛА, которые корректировали действия штурмовиков и помогали десантникам, сбрасывая на пехоту противника боеприпасы.

Украинские военные всячески избегают стрелковых боев на Артемовском направлении в Донецкой народной республики, а также нередко сдаются в плен или отступают при близком огневом контакте. По словам военнослужащего с позывным Ламбер, противник складывает оружие в тех ситуациях, когда в разгар боя понимает, что шансов на победу нет. При этом в стрелковый бой украинские военные стараются не вступать, пишет RT.

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Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах выбили украинских военных с занимаемых позиций под Артемовском и взяли в плен более 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований <…>. По итогам боя <…> в плен сдалось более 20 боевиков», — сообщили в МО РФ. Штурм украинских позиций происходил при помощи бронемашин и расчетов БПЛА, которые корректировали действия штурмовиков и помогали десантникам, сбрасывая на пехоту противника боеприпасы. Украинские военные всячески избегают стрелковых боев на Артемовском направлении в Донецкой народной республики, а также нередко сдаются в плен или отступают при близком огневом контакте. По словам военнослужащего с позывным Ламбер, противник складывает оружие в тех ситуациях, когда в разгар боя понимает, что шансов на победу нет. При этом в стрелковый бой украинские военные стараются не вступать, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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