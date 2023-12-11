МО РФ: российские бойцы взяли в плен 20 солдат ВСУ под Артемовском

11 декабря 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

По итогам боя в плен сдалось более 20 боевиков ВСУ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах выбили украинских военных с занимаемых позиций под Артемовском и взяли в плен более 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований <…>. По итогам боя <…> в плен сдалось более 20 боевиков», — сообщили в МО РФ. Штурм украинских позиций происходил при помощи бронемашин и расчетов БПЛА, которые корректировали действия штурмовиков и помогали десантникам, сбрасывая на пехоту противника боеприпасы. Украинские военные всячески избегают стрелковых боев на Артемовском направлении в Донецкой народной республики, а также нередко сдаются в плен или отступают при близком огневом контакте. По словам военнослужащего с позывным Ламбер, противник складывает оружие в тех ситуациях, когда в разгар боя понимает, что шансов на победу нет. При этом в стрелковый бой украинские военные стараются не вступать, пишет RT.

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах выбили украинских военных с занимаемых позиций под Артемовском и взяли в плен более 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований <…>. По итогам боя <…> в плен сдалось более 20 боевиков», — сообщили в МО РФ. Штурм украинских позиций происходил при помощи бронемашин и расчетов БПЛА, которые корректировали действия штурмовиков и помогали десантникам, сбрасывая на пехоту противника боеприпасы. Украинские военные всячески избегают стрелковых боев на Артемовском направлении в Донецкой народной республики, а также нередко сдаются в плен или отступают при близком огневом контакте. По словам военнослужащего с позывным Ламбер, противник складывает оружие в тех ситуациях, когда в разгар боя понимает, что шансов на победу нет. При этом в стрелковый бой украинские военные стараются не вступать, пишет RT.