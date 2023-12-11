ВСУ не смогут противостоять ВС РФ из-за качества оружия

НТА: Украина проигрывает России по стратегическому вооружению
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ВСУ уступают России в качестве и количестве авиации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины не сможет бороться с ВС РФ. Оружие России превосходит по качеству вооружение ВСУ. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко.

«Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет… или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения выше», — передает канал НТА слова Костенко. Он добавил, что Вооруженные силы Украины очень проигрывают России по стратегическому вооружению.

Кроме того, по словам разведчика, ВС РФ превосходят Киев по количеству и качеству авиации, артиллерии и дальнобойных ракет. Костенко пожаловался, что страны Запада отвернулись от Украины, хотя ранее убеждали Украину в том, что страна сражается за демократию. Как заявил разведчик, выборы на Западе ослабили состояние Киева.

Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что ВС РФ лидируют в спецоперации в связи с хорошей оборонной подготовкой. А также из-за мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса.

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Армия Украины не сможет бороться с ВС РФ. Оружие России превосходит по качеству вооружение ВСУ. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко. «Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет… или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения выше», — передает канал НТА слова Костенко. Он добавил, что Вооруженные силы Украины очень проигрывают России по стратегическому вооружению. Кроме того, по словам разведчика, ВС РФ превосходят Киев по количеству и качеству авиации, артиллерии и дальнобойных ракет. Костенко пожаловался, что страны Запада отвернулись от Украины, хотя ранее убеждали Украину в том, что страна сражается за демократию. Как заявил разведчик, выборы на Западе ослабили состояние Киева. Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что ВС РФ лидируют в спецоперации в связи с хорошей оборонной подготовкой. А также из-за мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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