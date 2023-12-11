ВСУ не смогут противостоять ВС РФ из-за качества оружия

НТА: Украина проигрывает России по стратегическому вооружению

11 декабря 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

ВСУ уступают России в качестве и количестве авиации Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины не сможет бороться с ВС РФ. Оружие России превосходит по качеству вооружение ВСУ. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко. «Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет… или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения выше», — передает канал НТА слова Костенко. Он добавил, что Вооруженные силы Украины очень проигрывают России по стратегическому вооружению. Кроме того, по словам разведчика, ВС РФ превосходят Киев по количеству и качеству авиации, артиллерии и дальнобойных ракет. Костенко пожаловался, что страны Запада отвернулись от Украины, хотя ранее убеждали Украину в том, что страна сражается за демократию. Как заявил разведчик, выборы на Западе ослабили состояние Киева. Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что ВС РФ лидируют в спецоперации в связи с хорошей оборонной подготовкой. А также из-за мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса.

Армия Украины не сможет бороться с ВС РФ. Оружие России превосходит по качеству вооружение ВСУ. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко. «Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет… или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения выше», — передает канал НТА слова Костенко. Он добавил, что Вооруженные силы Украины очень проигрывают России по стратегическому вооружению. Кроме того, по словам разведчика, ВС РФ превосходят Киев по количеству и качеству авиации, артиллерии и дальнобойных ракет. Костенко пожаловался, что страны Запада отвернулись от Украины, хотя ранее убеждали Украину в том, что страна сражается за демократию. Как заявил разведчик, выборы на Западе ослабили состояние Киева. Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что ВС РФ лидируют в спецоперации в связи с хорошей оборонной подготовкой. А также из-за мотивации войск и развитого оборонно-промышленного комплекса.