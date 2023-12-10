Полиция ХМАО назвала причину ДТП с четырьмя погибшими

Усталость одного из водителей стала причиной смертельной аварии на автодороге, ведущей из Нижневартовска в Радужный. В результате ДТП погибли четыре человека и двое пострадали, сообщили URA.RU в окружном управлении ГИБДД.
«На 44-м километре автодороги Нижневартовск — Радужный произошло ДТП. В результате аварии с участием двух автомобилей, УАЗ и Kia Rio четыре человека погибли, двое получили ранения различной степени тяжести. Причиной ДТП послужило утомленное состояние одного из водителей», — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего в ГИБДД Нижневартовского района началось расследования. Полицейские устанавливают детали произошедшего. Сотрудники ГИБДД просят водителей воздержаться от длительных поездок в аномальные морозы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за аварии погибли четыре человека. Водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Kia Rio.
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