Полиция ХМАО назвала причину ДТП с четырьмя погибшими

В ХМАО усталость водителя стала причиной смертельного ДТП

Водитель УАЗа из-за усталости выехал на встречную полосу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Усталость одного из водителей стала причиной смертельной аварии на автодороге, ведущей из Нижневартовска в Радужный. В результате ДТП погибли четыре человека и двое пострадали, сообщили URA.RU в окружном управлении ГИБДД.

«На 44-м километре автодороги Нижневартовск — Радужный произошло ДТП. В результате аварии с участием двух автомобилей, УАЗ и Kia Rio четыре человека погибли, двое получили ранения различной степени тяжести. Причиной ДТП послужило утомленное состояние одного из водителей», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего в ГИБДД Нижневартовского района началось расследования. Полицейские устанавливают детали произошедшего. Сотрудники ГИБДД просят водителей воздержаться от длительных поездок в аномальные морозы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за аварии погибли четыре человека. Водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Kia Rio.