Челябинские ветераны боевых действий получат деньги на подключение газа

Ветеранам боевых действий Челябинской области предоставляется единовременная выплата для подключения газа в размере 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона.
«Если участнику СВО установлен статус ветерана боевых действий, он может обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для постановки на учет в целях получения единовременной социальной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Получить выплату на газификацию могут ветераны боевых действий, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами их семьи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что к членам семьи собственника жилья относятся его супруга (супруг), родители и дети. Выплата производится при условии регистрации по месту жительства на территории Челябинской области в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием. При этом заявку нужно подавать до заключения договора на поставку газа.
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