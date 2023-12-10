10 декабря 2023

Челябинские ветераны боевых действий получат деньги на подключение газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, газ, газовое оборудование, счетчик газа, газовый счетчик
На газификацию жилья ветеранам боевых действий предоставят 150 тысяч рублей Фото:

Ветеранам боевых действий Челябинской области предоставляется единовременная выплата для подключения газа в размере 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона.

«Если участнику СВО установлен статус ветерана боевых действий, он может обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для постановки на учет в целях получения единовременной социальной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Получить выплату на газификацию могут ветераны боевых действий, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами их семьи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что к членам семьи собственника жилья относятся его супруга (супруг), родители и дети. Выплата производится при условии регистрации по месту жительства на территории Челябинской области в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием. При этом заявку нужно подавать до заключения договора на поставку газа.

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Ветеранам боевых действий Челябинской области предоставляется единовременная выплата для подключения газа в размере 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона. «Если участнику СВО установлен статус ветерана боевых действий, он может обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для постановки на учет в целях получения единовременной социальной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Получить выплату на газификацию могут ветераны боевых действий, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами их семьи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что к членам семьи собственника жилья относятся его супруга (супруг), родители и дети. Выплата производится при условии регистрации по месту жительства на территории Челябинской области в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием. При этом заявку нужно подавать до заключения договора на поставку газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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