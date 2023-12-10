Челябинские ветераны боевых действий получат деньги на подключение газа

11 декабря 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

На газификацию жилья ветеранам боевых действий предоставят 150 тысяч рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Ветеранам боевых действий Челябинской области предоставляется единовременная выплата для подключения газа в размере 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона. «Если участнику СВО установлен статус ветерана боевых действий, он может обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для постановки на учет в целях получения единовременной социальной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Получить выплату на газификацию могут ветераны боевых действий, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами их семьи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что к членам семьи собственника жилья относятся его супруга (супруг), родители и дети. Выплата производится при условии регистрации по месту жительства на территории Челябинской области в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием. При этом заявку нужно подавать до заключения договора на поставку газа.

Ветеранам боевых действий Челябинской области предоставляется единовременная выплата для подключения газа в размере 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона. «Если участнику СВО установлен статус ветерана боевых действий, он может обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для постановки на учет в целях получения единовременной социальной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Получить выплату на газификацию могут ветераны боевых действий, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами их семьи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что к членам семьи собственника жилья относятся его супруга (супруг), родители и дети. Выплата производится при условии регистрации по месту жительства на территории Челябинской области в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием. При этом заявку нужно подавать до заключения договора на поставку газа.