10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Перми остановился рост цен на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство
Стоимость квадратного метра строящегося жилья за месяц выросла в Перми на 0,4% Фото:

В Перми перестало дорожать строящееся жилье. Стоимость квадратного метра в декабре, по сравнению с ноябрем, выросла всего на 0,4%.

«За месяц жилье в пермских новостройках подорожало только на 0,4%. Если в ноябре средняя стоимость квадратного метра в Перми стоила 120,3 тысячи рублей, то в декабре — 120,8 тысячи рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «ЦИАН. Аналитику». По данным издания, причина стагнации цен в охлаждении рынка: спрос на новостройки сократился при увеличении объема предложения. В целом за год новые квартиры в Перми подорожали на 13% — с 107 до 120 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее аналитики рассказали о резком спросе на квартиры в новом жилье в Перми. По данным «Объектив.РФ», пермяки отдают предпочтение однокомнатным (35%) и двухкомнатным (32%) квартирам.

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В Перми перестало дорожать строящееся жилье. Стоимость квадратного метра в декабре, по сравнению с ноябрем, выросла всего на 0,4%. «За месяц жилье в пермских новостройках подорожало только на 0,4%. Если в ноябре средняя стоимость квадратного метра в Перми стоила 120,3 тысячи рублей, то в декабре — 120,8 тысячи рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «ЦИАН. Аналитику». По данным издания, причина стагнации цен в охлаждении рынка: спрос на новостройки сократился при увеличении объема предложения. В целом за год новые квартиры в Перми подорожали на 13% — с 107 до 120 тысяч рублей за «квадрат». Ранее аналитики рассказали о резком спросе на квартиры в новом жилье в Перми. По данным «Объектив.РФ», пермяки отдают предпочтение однокомнатным (35%) и двухкомнатным (32%) квартирам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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