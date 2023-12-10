В Перми остановился рост цен на новостройки

11 декабря 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного метра строящегося жилья за месяц выросла в Перми на 0,4% Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми перестало дорожать строящееся жилье. Стоимость квадратного метра в декабре, по сравнению с ноябрем, выросла всего на 0,4%. «За месяц жилье в пермских новостройках подорожало только на 0,4%. Если в ноябре средняя стоимость квадратного метра в Перми стоила 120,3 тысячи рублей, то в декабре — 120,8 тысячи рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «ЦИАН. Аналитику». По данным издания, причина стагнации цен в охлаждении рынка: спрос на новостройки сократился при увеличении объема предложения. В целом за год новые квартиры в Перми подорожали на 13% — с 107 до 120 тысяч рублей за «квадрат». Ранее аналитики рассказали о резком спросе на квартиры в новом жилье в Перми. По данным «Объектив.РФ», пермяки отдают предпочтение однокомнатным (35%) и двухкомнатным (32%) квартирам.

В Перми перестало дорожать строящееся жилье. Стоимость квадратного метра в декабре, по сравнению с ноябрем, выросла всего на 0,4%. «За месяц жилье в пермских новостройках подорожало только на 0,4%. Если в ноябре средняя стоимость квадратного метра в Перми стоила 120,3 тысячи рублей, то в декабре — 120,8 тысячи рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «ЦИАН. Аналитику». По данным издания, причина стагнации цен в охлаждении рынка: спрос на новостройки сократился при увеличении объема предложения. В целом за год новые квартиры в Перми подорожали на 13% — с 107 до 120 тысяч рублей за «квадрат». Ранее аналитики рассказали о резком спросе на квартиры в новом жилье в Перми. По данным «Объектив.РФ», пермяки отдают предпочтение однокомнатным (35%) и двухкомнатным (32%) квартирам.