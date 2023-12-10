10 декабря 2023
09 декабря 2023

Курганские ученики не пойдут в школы 12 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, школьная доска, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, уборка класса
Из-за морозов в школах Кургана продлили дистант 12 декабря Фото:

В Кургане сохраняются морозы, из-за чего очные занятия для учеников 12 декабря отменены. Занятия будут проводиться в дистанционном режиме, сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Завтра, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой и второй смены с 1-го по 11-й класс будут проводиться в дистанционном режиме», — написала Ситникова на своей странице во «ВКонтакте». По данным портала «Яндекс Погода», в Кургане 12 декабря ожидаются морозы -28 градусов, ночью — 29 градусов ниже нуля. Будет ясно. На последующие дни (13 и 14 декабря) ожидается небольшое повышение температуры — до -22, а к выходным потеплеет до -10 и пойдет снег.

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В Кургане сохраняются морозы, из-за чего очные занятия для учеников 12 декабря отменены. Занятия будут проводиться в дистанционном режиме, сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой и второй смены с 1-го по 11-й класс будут проводиться в дистанционном режиме», — написала Ситникова на своей странице во «ВКонтакте». По данным портала «Яндекс Погода», в Кургане 12 декабря ожидаются морозы -28 градусов, ночью — 29 градусов ниже нуля. Будет ясно. На последующие дни (13 и 14 декабря) ожидается небольшое повышение температуры — до -22, а к выходным потеплеет до -10 и пойдет снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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