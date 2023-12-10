Курганские ученики не пойдут в школы 12 декабря

11 декабря 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Из-за морозов в школах Кургана продлили дистант 12 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сохраняются морозы, из-за чего очные занятия для учеников 12 декабря отменены. Занятия будут проводиться в дистанционном режиме, сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой и второй смены с 1-го по 11-й класс будут проводиться в дистанционном режиме», — написала Ситникова на своей странице во «ВКонтакте». По данным портала «Яндекс Погода», в Кургане 12 декабря ожидаются морозы -28 градусов, ночью — 29 градусов ниже нуля. Будет ясно. На последующие дни (13 и 14 декабря) ожидается небольшое повышение температуры — до -22, а к выходным потеплеет до -10 и пойдет снег. Скрин: сайт https://yandex.ru/pogoda/kurgan

В Кургане сохраняются морозы, из-за чего очные занятия для учеников 12 декабря отменены. Занятия будут проводиться в дистанционном режиме, сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой и второй смены с 1-го по 11-й класс будут проводиться в дистанционном режиме», — написала Ситникова на своей странице во «ВКонтакте». По данным портала «Яндекс Погода», в Кургане 12 декабря ожидаются морозы -28 градусов, ночью — 29 градусов ниже нуля. Будет ясно. На последующие дни (13 и 14 декабря) ожидается небольшое повышение температуры — до -22, а к выходным потеплеет до -10 и пойдет снег.