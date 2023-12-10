Спектакль пермского театра претендует на награду главного детского фестиваля

Постановка Коми-Пермяцкого театра «Пиноккио» вошла в лонг-лист главного детского театрального фестиваля России «Арлекин». Жюри выбирало спектакли для конкурсной программы из 150 работ 121 коллектива. Об этом URA.RU рассказали в Коми-Пермяцком театре.
«Экспертный совет просмотрел 150 спектаклей 121 российского театра и сформировал конкурсную программу XXI фестиваля театрального искусства для детей „Арлекин“. Спектакль Коми-Пермяцкого театра вошел в лонг-лист. По мнению экспертного совета, „Пиноккио“ — из числа самых заметных постановок страны в театральном сезоне 2022—23 годов», — сообщили агентству в пресс-службе театра.
Премьера коми-пермяцкого «Пиноккио» состоялась в декабре 2022 года. Режиссером выступила Юлия Беляева, художником-постановщиком Любовь Мелехина, а главную роль исполнила Ярослава Ульянова. Актриса отправится на фестиваль в Санкт-Петербург в качестве особого гостя весной. Итоги премии объявят 24 апреля.
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