Поселок Каштак в Челябинской области второй день остается без воды

11 декабря 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Рабочие пытаются восстановить водоснабжение в Каштаке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В челябинском поселке Каштак рабочие второй день не могут восстановить водоснабжение после аварии на водопроводе. На данный момент часть поселка остается без холодной воды, сообщил на аппаратном совещании 11 декабря вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «На данный момент пытаются восстановить водоснабжение в Каштаке. Часть поселка получает воду, часть без холодной воды, часть — на сниженных параметрах. Ремонтники работают, но определенности по срокам пока нет», — рассказала Астахов. Шесть многоквартирных домов остались без воды 9 и 10 декабря по причине серьезной коммунальной аварии, которая произошла в границах улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. В нескольких домах водоснабжение восстановили днем 10 декабря, в остальных водопроводная вода появилась ночью с 10 на 11 декабря.

В челябинском поселке Каштак рабочие второй день не могут восстановить водоснабжение после аварии на водопроводе. На данный момент часть поселка остается без холодной воды, сообщил на аппаратном совещании 11 декабря вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «На данный момент пытаются восстановить водоснабжение в Каштаке. Часть поселка получает воду, часть без холодной воды, часть — на сниженных параметрах. Ремонтники работают, но определенности по срокам пока нет», — рассказала Астахов. Шесть многоквартирных домов остались без воды 9 и 10 декабря по причине серьезной коммунальной аварии, которая произошла в границах улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. В нескольких домах водоснабжение восстановили днем 10 декабря, в остальных водопроводная вода появилась ночью с 10 на 11 декабря.