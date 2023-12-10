10 декабря 2023
09 декабря 2023

Поселок Каштак в Челябинской области второй день остается без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие пытаются восстановить водоснабжение в Каштаке Фото:

В челябинском поселке Каштак рабочие второй день не могут восстановить водоснабжение после аварии на водопроводе. На данный момент часть поселка остается без холодной воды, сообщил на аппаратном совещании 11 декабря вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На данный момент пытаются восстановить водоснабжение в Каштаке. Часть поселка получает воду, часть без холодной воды, часть — на сниженных параметрах. Ремонтники работают, но определенности по срокам пока нет», — рассказала Астахов.

Шесть многоквартирных домов остались без воды 9 и 10 декабря по причине серьезной коммунальной аварии, которая произошла в границах улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. В нескольких домах водоснабжение восстановили днем 10 декабря, в остальных водопроводная вода появилась ночью с 10 на 11 декабря.

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В челябинском поселке Каштак рабочие второй день не могут восстановить водоснабжение после аварии на водопроводе. На данный момент часть поселка остается без холодной воды, сообщил на аппаратном совещании 11 декабря вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «На данный момент пытаются восстановить водоснабжение в Каштаке. Часть поселка получает воду, часть без холодной воды, часть — на сниженных параметрах. Ремонтники работают, но определенности по срокам пока нет», — рассказала Астахов. Шесть многоквартирных домов остались без воды 9 и 10 декабря по причине серьезной коммунальной аварии, которая произошла в границах улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. В нескольких домах водоснабжение восстановили днем 10 декабря, в остальных водопроводная вода появилась ночью с 10 на 11 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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