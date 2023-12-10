На участке трассы организовано реверсивное движение
На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области погибло три человека. Как сообщили URA.RU 11 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», две легковушки столкнулись друг с другом.
«Поворот на Сим в сторону Челябинска. Встречное столкновение двух легковых автомобилей. Погибло три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Там отметили, что в настоящее время на участке трассы организовано реверсивное движение. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.
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