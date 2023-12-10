В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погибло три человека. Фото

11 декабря 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

На участке трассы организовано реверсивное движение Фото: Илья Московец © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области погибло три человека. Как сообщили URA.RU 11 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», две легковушки столкнулись друг с другом. «Поворот на Сим в сторону Челябинска. Встречное столкновение двух легковых автомобилей. Погибло три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что в настоящее время на участке трассы организовано реверсивное движение. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области погибло три человека. Как сообщили URA.RU 11 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», две легковушки столкнулись друг с другом. «Поворот на Сим в сторону Челябинска. Встречное столкновение двух легковых автомобилей. Погибло три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что в настоящее время на участке трассы организовано реверсивное движение. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.