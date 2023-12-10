10 декабря 2023
09 декабря 2023

В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погибло три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
На участке трассы организовано реверсивное движение Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области погибло три человека. Как сообщили URA.RU 11 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», две легковушки столкнулись друг с другом.

«Поворот на Сим в сторону Челябинска. Встречное столкновение двух легковых автомобилей. Погибло три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Там отметили, что в настоящее время на участке трассы организовано реверсивное движение. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Фото:

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На участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области погибло три человека. Как сообщили URA.RU 11 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», две легковушки столкнулись друг с другом. «Поворот на Сим в сторону Челябинска. Встречное столкновение двух легковых автомобилей. Погибло три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что в настоящее время на участке трассы организовано реверсивное движение. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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