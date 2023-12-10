В доме у одного из богатейших депутатов гордумы Челябинска Клушина идут обыски

Силовики пришли домой к Ивану Клушину по делу о рынке в Кременкуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики 11 декабря проводят оперативно-следственные мероприятия в доме у одного из богатейших депутатов гордумы Челябинска — Ивана Клушина. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, работа ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нарушений на рынке в Кременкуле.

«Дома у Клушина сотрудники СК проводят оперативно-следственные мероприятия при оперативном сопровождении УФСБ региона. По предварительным данным, силовиков интересует деятельность рынка „Гранат“, а точнее, как она связана с рынком в Кременкуле», — рассказал источник.

По данным URA.RU, обвинения Клушину пока не предъявлены, его не задерживали. Также силовики нагрянули в дом к депутату Кременкульского сельского поселения Алексею Кожевникову. Он тоже проходит по делу о рынке в Кременкуле. Пока правовые статусы Клушина и Кожевникова неизвестны.

По данным СБИС, Клушин владеет рядом фирм. Среди них и рынок «Гранат». Официально фирма не является доходной. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года ушла в минус почти на 3 млн рублей.

По итогам 2021 года Клушин заработал чуть больше 100 млн рублей. Это позволило ему войти в топ-5 самых богатых депутатов гордумы. За 2022 год декларации депутатами не публиковались.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Агентство пыталось связаться с Клушиным. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру на звонок не ответили.