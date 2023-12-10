Выдворенный из России мигрант сменил имя и фамилию ради проживания в ХМАО

Личность мужчины установили по отпечаткам пальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выдворенный из России в 2015 году мигрант сменил имя и фамилию ради проживания ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

Во время проверки документов правоохранители обратили внимание на 41-летнего приезжего. Его пребывание на территории ХМАО вызвало вопросы у полицейских. «По базам данных учета иностранных граждан выявлено, что в 2015 году за нарушение миграционного законодательства в отношении иностранного гражданина вынесено постановление о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет. С целью скрыть свои установочные данные для осуществления повторного въезда в Россию мужчина сменил фамилию, имя, получил новый заграничный паспорт у себя на Родине, незаконно пересек государственную границу РФ и проживал на территории Нижневартовска», — сообщили в ведомстве.

Выяснить, что мужчина уже привлекался к ответственности в России, полицейские смогли после дактилоскопической экспертизы. Оказалось, что отпечатки пальцев приезжего уже имеются в базе данных, но на другое имя. В отношении мужчины проводится проверка. Полиция намерена привлечь его к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО оштрафовали мигранта, поменявшего имя и фамилию для возвращения в округ. Его задержали полицейские после прилета из Таджикистана в Сургут.