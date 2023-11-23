В ХМАО оштрафовали мигранта, поменявшего имя для возвращения в округ

В Сургуте (ХМАО) суд оштрафовал мигранта, поменявшего имя для возвращения в округ. Об этом сообщает официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
«Во время пребывания в республике Таджикистан гражданин, выдворенный за пределы РФ, изменил свои фамилию и имя, после чего прибыл в качестве пассажира воздушного рейса в международный аэропорт Сургута. Нарушителя обнаружила и задержала полиция, суд рассмотрел уголовное дело и назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа», — указано в публикации.
Мигранта судили за незаконное пересечение границы России. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута депортировала из страны более 400 мигрантов в 2023 году. Силовики отметили рост числа преступлений, совершенных мигрантами.
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