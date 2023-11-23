23 ноября 2023

В ХМАО оштрафовали мигранта, поменявшего имя для возвращения в округ

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты
Измененное имя не помогло мигранту в ХМАО избежать наказания за незаконное пересечение границы Фото:

В Сургуте (ХМАО) суд оштрафовал мигранта, поменявшего имя для возвращения в округ. Об этом сообщает официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Во время пребывания в республике Таджикистан гражданин, выдворенный за пределы РФ, изменил свои фамилию и имя, после чего прибыл в качестве пассажира воздушного рейса в международный аэропорт Сургута. Нарушителя обнаружила и задержала полиция, суд рассмотрел уголовное дело и назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа», — указано в публикации.

Мигранта судили за незаконное пересечение границы России. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута депортировала из страны более 400 мигрантов в 2023 году. Силовики отметили рост числа преступлений, совершенных мигрантами.

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В Сургуте (ХМАО) суд оштрафовал мигранта, поменявшего имя для возвращения в округ. Об этом сообщает официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». «Во время пребывания в республике Таджикистан гражданин, выдворенный за пределы РФ, изменил свои фамилию и имя, после чего прибыл в качестве пассажира воздушного рейса в международный аэропорт Сургута. Нарушителя обнаружила и задержала полиция, суд рассмотрел уголовное дело и назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа», — указано в публикации. Мигранта судили за незаконное пересечение границы России. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута депортировала из страны более 400 мигрантов в 2023 году. Силовики отметили рост числа преступлений, совершенных мигрантами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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