10 декабря 2023

В Челябинскую область за год завезли тысячу тонн зараженных фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие продукты в гастрономах. Екатеринбург, фрукты, хурма
После принятых мер к продаже допустили 1 272 тонны фруктов Фото:

В Челябинской области с начала года выявлены 1,3 тысячи тонн зараженных фруктов и овощей, завезенных из-за границы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Общий объем зараженной продукции составил более 1,3 тысячи тонн. В отношении импортных фруктов и овощей приняты предусмотренные законом меры», — уточнили в надзорном ведомстве.

Сразу к продаже допустили 972,5 тонны продукции: вредители, выявленные в этих партиях, оказались безопасными для людей. Обеззараживание помогло пропустить на полки магазинов еще 300 тонн. В их числе партии абрикосов, персиков, нектаринов, яблок, слив, черешни, винограда, айвы, перца и томатов. Уничтожили за год 49,4 тонны хурмы, граната и свеклы — в них выявили вредителей, которые не поддаются обеззараживанию.

Всего с начала года через челябинские таможенные пункты прошло 76 тысяч тонн растительной продукции. Притом основная доля импортных фруктов завозится в магазины региона из Москвы, Санкт-Петербурга и юга России.

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В Челябинской области с начала года выявлены 1,3 тысячи тонн зараженных фруктов и овощей, завезенных из-за границы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Общий объем зараженной продукции составил более 1,3 тысячи тонн. В отношении импортных фруктов и овощей приняты предусмотренные законом меры», — уточнили в надзорном ведомстве. Сразу к продаже допустили 972,5 тонны продукции: вредители, выявленные в этих партиях, оказались безопасными для людей. Обеззараживание помогло пропустить на полки магазинов еще 300 тонн. В их числе партии абрикосов, персиков, нектаринов, яблок, слив, черешни, винограда, айвы, перца и томатов. Уничтожили за год 49,4 тонны хурмы, граната и свеклы — в них выявили вредителей, которые не поддаются обеззараживанию. Всего с начала года через челябинские таможенные пункты прошло 76 тысяч тонн растительной продукции. Притом основная доля импортных фруктов завозится в магазины региона из Москвы, Санкт-Петербурга и юга России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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