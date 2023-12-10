Переваловцы жалуются на промерзающие дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители тюменского села Перевалово записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за постоянных отключений электричества. Ролик тюменцы распространяют в социальных сетях. Люди жалуются, что замерзают, и просят помощи.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Обращаемся к вам от всех жителей села Перевалово. Огромная проблема с качеством электроэнергии. Постоянные просадки и скачки напряжения, у людей сгорает техника. Счета оплачиваем регулярно, но толку нет. Люди сидят без света сутками, вынуждены увозить детей к родственникам, чтобы согреться. Но есть те, кому некуда уехать, — пенсионеры и инвалиды», — заявляют жители тюменского села на видео, снятом для главы государства.

По словам сельчан, их обращения к поставщикам энергии никак не меняют ситуацию. В селе ежегодно появляются сотни новых домов и на всех электричества не хватает.

«Пригород Тюмени продолжает активно застраиваться. Нагрузка на электрические сети за последние годы выросла здесь в несколько раз. И такая тенденция будет сохраняться, так как под ИЖС выделяются новые земли без развития коммунальной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, значительное количество новых клиентов занижают планируемый объем своего энергопотребления при техприсоединении в целях экономии, что ведет к нагрузке на существующую инфраструктуру и, как следствие, отключениям. Еще один негативный момент — воровство электроэнергии», — рассказали URA.RU в «Россети Тюмень».

В компании отметили, что в период аномальных морозов повышенное внимание специалисты уделяют населенным пунктам Тюменского района. В том числе селу Перевалово. Энергетики меняют трансформаторы на более мощные, ведут контроль за энергопотреблением.