Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт»

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У обновленной версии вакцины низкая частота побочных эффектов Фото:

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Минздрав России зарегистрировал вакцину „Спутник Лайт“ для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Состав вакцины был обновлен по заданию Минздрава России. Обновленная вакцина прошла клинические испытания. Она показала хороший профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что Минздрав согласовал обновление состава «Спутник Лайт». По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины на согласование. Это должно занять полтора-два часа. Он также подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз «Спутник Лайт».

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Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Минздрав России зарегистрировал вакцину „Спутник Лайт“ для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Состав вакцины был обновлен по заданию Минздрава России. Обновленная вакцина прошла клинические испытания. Она показала хороший профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. Ранее сообщалось, что Минздрав согласовал обновление состава «Спутник Лайт». По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины на согласование. Это должно занять полтора-два часа. Он также подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз «Спутник Лайт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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