Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России зарегистрировал вакцину „Спутник Лайт“ для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Состав вакцины был обновлен по заданию Минздрава России. Обновленная вакцина прошла клинические испытания. Она показала хороший профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов.
Ранее сообщалось, что Минздрав согласовал обновление состава «Спутник Лайт». По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины на согласование. Это должно занять полтора-два часа. Он также подчеркнул, что в электронную систему учета будут внесены 135 тысяч доз «Спутник Лайт».
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