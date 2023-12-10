10 декабря 2023

Пермские власти определили первых посетителей резиденции Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза. Пермь, поезд деда мороза, вагон деда мороза
Дед Мороз и снегурочка уже ждут маленьких пермяков (архивное фото) Фото:

В мэрии Перми назвали победителей конкурса новогодних открыток, которые станут первыми посетителями городской резиденции Деда Мороза. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, за приз боролись более 350 авторов.

«Выбрать 10 победителей из более чем из 350 работ было очень сложно, но мы это сделали. Всем победителям в ближайшее время сообщат о дате и времени встречи с Дедом Морозом на его новой даче, которая разместилась на „Даче Синакевича“», — написал Соснин в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, резиденция Деда Мороза в Перми откроется в здании, известном как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом. Конкурс открыток среди детей Соснин объявил в середине ноября.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мэрии Перми назвали победителей конкурса новогодних открыток, которые станут первыми посетителями городской резиденции Деда Мороза. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, за приз боролись более 350 авторов. «Выбрать 10 победителей из более чем из 350 работ было очень сложно, но мы это сделали. Всем победителям в ближайшее время сообщат о дате и времени встречи с Дедом Морозом на его новой даче, которая разместилась на „Даче Синакевича“», — написал Соснин в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, резиденция Деда Мороза в Перми откроется в здании, известном как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом. Конкурс открыток среди детей Соснин объявил в середине ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...