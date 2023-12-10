В мэрии Перми назвали победителей конкурса новогодних открыток, которые станут первыми посетителями городской резиденции Деда Мороза. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, за приз боролись более 350 авторов.
«Выбрать 10 победителей из более чем из 350 работ было очень сложно, но мы это сделали. Всем победителям в ближайшее время сообщат о дате и времени встречи с Дедом Морозом на его новой даче, которая разместилась на „Даче Синакевича“», — написал Соснин в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, резиденция Деда Мороза в Перми откроется в здании, известном как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом. Конкурс открыток среди детей Соснин объявил в середине ноября.
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