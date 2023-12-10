10 декабря 2023
09 декабря 2023

Пермские власти хотят продать поликлинику в Соликамске за 7,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Стоматологическая поликлиника обслуживала около 50 тысяч пациентов в год (архивное фото) Фото:

Минимущества Пермского края выставило на электронные торги помещения бывшей стоматологической поликлиники в Соликамске. Аукцион проводится в рамках программы реализации муниципального имущества. Начальная цена актива составляет почти 7,5 млн рублей.

«Описание имущества — помещение стоматологической поликлиники с подвалом, расположенное на первом этаже жилого дома. Назначение нежилое, площадь составляет 1178 квадратных метров. Адрес — город Соликамск, улица Привокзальная, 10. Начат прием заявок на торги. Начальная цена составляет 7,43 млн рублей», — сообщается в описании лота на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

ГБУ здравоохранения Пермского края «Соликамская стоматологическая поликлиника № 1» прекратила работу в 2019 году. Закрытие произошло в результате слияния медучреждения с городской стоматологической поликлиникой №2.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти продают через торги по 500 тысяч рублей двухэтажное здание сельской школы. Аукцион объявили в администрации Березовского муниципального округа.

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Минимущества Пермского края выставило на электронные торги помещения бывшей стоматологической поликлиники в Соликамске. Аукцион проводится в рамках программы реализации муниципального имущества. Начальная цена актива составляет почти 7,5 млн рублей. «Описание имущества — помещение стоматологической поликлиники с подвалом, расположенное на первом этаже жилого дома. Назначение нежилое, площадь составляет 1178 квадратных метров. Адрес — город Соликамск, улица Привокзальная, 10. Начат прием заявок на торги. Начальная цена составляет 7,43 млн рублей», — сообщается в описании лота на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». ГБУ здравоохранения Пермского края «Соликамская стоматологическая поликлиника № 1» прекратила работу в 2019 году. Закрытие произошло в результате слияния медучреждения с городской стоматологической поликлиникой №2. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти продают через торги по 500 тысяч рублей двухэтажное здание сельской школы. Аукцион объявили в администрации Березовского муниципального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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