16 ноября 2023

Тюменцы отказываются от ипотеки на новостройки

В Тюмени на 7% снизилось количество ипотечных заявок на первичное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тюмени стали предпочитать новостройкам вторичное жилье и индивидуальное строительство Фото:

Жители Тюмени стали реже брать ипотеку на квартиры в новостройках. Количество заявок на такие кредиты снизилось за месяц на 7%, сообщают аналитики портала «Единый ресурс застройщиков».

«Из всех ипотечных заявок в Тюмени, заявки на новостройки составляют по итогам октября 37%, это на 7% меньше, чем в сентябре. Потерянные 7% распределились между вторичным жильем (рост на 4%) и индивидуальным строительством (рост 3%)», — говорится в сообщении.

В объединении риэлторов Тюменской области такую картину связывают с положением на рынке жилья и ростом цен в первичном сегменте. «Во время сентябрьского пикового спроса тюменцы раскупили самое доступное жилье. В итоге средняя цена на новостройки по итогам сентября выросла на почти 3,5%, квадрат стал стоить от 124 тысяч рублей. На вторичке цена сейчас держится в районе 113 тысяч за квадратный метр, а в индивидуальном сегменте — около отметки в 99 тысяч», — пояснили URA.RU в объединении.

В ближайшие месяцы риэлторы прогнозируют еще больший перекос рынка в сторону вторичного жилья и загородной недвижимости. Ранее URA.RU рассказало о том, почему в Тюмени происходили всплески спроса на квартиры.

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Жители Тюмени стали реже брать ипотеку на квартиры в новостройках. Количество заявок на такие кредиты снизилось за месяц на 7%, сообщают аналитики портала «Единый ресурс застройщиков». «Из всех ипотечных заявок в Тюмени, заявки на новостройки составляют по итогам октября 37%, это на 7% меньше, чем в сентябре. Потерянные 7% распределились между вторичным жильем (рост на 4%) и индивидуальным строительством (рост 3%)», — говорится в сообщении. В объединении риэлторов Тюменской области такую картину связывают с положением на рынке жилья и ростом цен в первичном сегменте. «Во время сентябрьского пикового спроса тюменцы раскупили самое доступное жилье. В итоге средняя цена на новостройки по итогам сентября выросла на почти 3,5%, квадрат стал стоить от 124 тысяч рублей. На вторичке цена сейчас держится в районе 113 тысяч за квадратный метр, а в индивидуальном сегменте — около отметки в 99 тысяч», — пояснили URA.RU в объединении. В ближайшие месяцы риэлторы прогнозируют еще больший перекос рынка в сторону вторичного жилья и загородной недвижимости. Ранее URA.RU рассказало о том, почему в Тюмени происходили всплески спроса на квартиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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