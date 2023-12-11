Челябинских депутатов Клушина и Кожевникова подозревают в вымогательстве

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
После допроса депутатам определят процессуальный статус Фото:

Депутата гордумы Челябинска Ивана Клушина и его коллегу из Сосновского района области Алексея Кожевникова, в чьих домах 11 декабря проходят обыски по уголовному делу рынка в Кременкуле, подозревают в вымогательстве. По словам источника, они требовали деньги с владельца скандального рынка.

«Клушин и Кожевников связывались с владельцем рынка и требовали деньги. В случае отказа они обещали распространить информацию, которая бы опорочила его репутацию», — рассказал источник.

Пока сумма, которую депутаты просили за молчание, официальна не называется. Информация, которую они планировали распространить, также остается неизвестна. Сотрудники регионального управления Следкома совместно с коллегами из УФСБ области проводят обыски в домах Клушина и Кожевникова, допрашивают народных избранников.

Силовики нагрянули в дома депутатов в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту работы рынка в Кременкуле. Предварительно, их интересовало, как Клушин и Кожевников связаны с функционированием крупнейшей торговой точки. В пресс-службе СУ СКР по региону обещали уточнить информацию по поводу обысков. Клушин на звонок URA.RU не ответил.

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Депутата гордумы Челябинска Ивана Клушина и его коллегу из Сосновского района области Алексея Кожевникова, в чьих домах 11 декабря проходят обыски по уголовному делу рынка в Кременкуле, подозревают в вымогательстве. По словам источника, они требовали деньги с владельца скандального рынка. «Клушин и Кожевников связывались с владельцем рынка и требовали деньги. В случае отказа они обещали распространить информацию, которая бы опорочила его репутацию», — рассказал источник. Пока сумма, которую депутаты просили за молчание, официальна не называется. Информация, которую они планировали распространить, также остается неизвестна. Сотрудники регионального управления Следкома совместно с коллегами из УФСБ области проводят обыски в домах Клушина и Кожевникова, допрашивают народных избранников. Силовики нагрянули в дома депутатов в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту работы рынка в Кременкуле. Предварительно, их интересовало, как Клушин и Кожевников связаны с функционированием крупнейшей торговой точки. В пресс-службе СУ СКР по региону обещали уточнить информацию по поводу обысков. Клушин на звонок URA.RU не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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