Челябинских депутатов Клушина и Кожевникова подозревают в вымогательстве

После допроса депутатам определят процессуальный статус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата гордумы Челябинска Ивана Клушина и его коллегу из Сосновского района области Алексея Кожевникова, в чьих домах 11 декабря проходят обыски по уголовному делу рынка в Кременкуле, подозревают в вымогательстве. По словам источника, они требовали деньги с владельца скандального рынка.

«Клушин и Кожевников связывались с владельцем рынка и требовали деньги. В случае отказа они обещали распространить информацию, которая бы опорочила его репутацию», — рассказал источник.

Пока сумма, которую депутаты просили за молчание, официальна не называется. Информация, которую они планировали распространить, также остается неизвестна. Сотрудники регионального управления Следкома совместно с коллегами из УФСБ области проводят обыски в домах Клушина и Кожевникова, допрашивают народных избранников.

Силовики нагрянули в дома депутатов в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту работы рынка в Кременкуле. Предварительно, их интересовало, как Клушин и Кожевников связаны с функционированием крупнейшей торговой точки. В пресс-службе СУ СКР по региону обещали уточнить информацию по поводу обысков. Клушин на звонок URA.RU не ответил.