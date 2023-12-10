В ЯНАО коммунальщики затеяли малярные работы в подъездах зимой

Жильцы домов в Надыме дышат испарениями краски из-за покраски стен в подъездах

11 декабря 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Коммунальщики в Надыме занялись покраской подъездов в зимнее время Фото: Илья Московец © URA.RU В Надыме (ЯНАО) работники управляющих компаний красят стены в подъездах в зимний период, что приносит вред жильцам домов. Горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», что вынуждены дышать токсичными испарениями краски, из-за морозов проветрить помещения невозможно. «Улица Зверева, 41 дом, 5 подъезд, неделю травят ядовитой краской. В квартире дышать нечем, в выходные хоть из дома беги. Так и отравиться можно. Что вы летом делали? Сколько это будет продолжаться?» — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Горожане поделились, что в других домах также существует эта проблема. «У нас то же самое было на прошлой неделе», — поделилась Наташа Беленя. «Додумались красить при таком морозе», — отметил Виктор Тазин. «Еще и какой-то дешевой пушкой сушат краску, а она очень воняет и не сохнет. Кто додумался красить зимой?» — рассказала Екатерина Новоселова. URA.RU направило запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Надыме (ЯНАО) работники управляющих компаний красят стены в подъездах в зимний период, что приносит вред жильцам домов. Горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», что вынуждены дышать токсичными испарениями краски, из-за морозов проветрить помещения невозможно. «Улица Зверева, 41 дом, 5 подъезд, неделю травят ядовитой краской. В квартире дышать нечем, в выходные хоть из дома беги. Так и отравиться можно. Что вы летом делали? Сколько это будет продолжаться?» — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Горожане поделились, что в других домах также существует эта проблема. «У нас то же самое было на прошлой неделе», — поделилась Наташа Беленя. «Додумались красить при таком морозе», — отметил Виктор Тазин. «Еще и какой-то дешевой пушкой сушат краску, а она очень воняет и не сохнет. Кто додумался красить зимой?» — рассказала Екатерина Новоселова. URA.RU направило запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен.