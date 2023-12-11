На грант правительства РФ в Челябинске обучат новых инженеров для спецтранспорта

При поддержке гранта правительства РФ в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) будут обучать инженеров для создания двигателей специального машиностроения. Как сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Текслера, получить средства удалось в результате конкурентного конкурса Минобрнауки РФ.
«На базе ЮУрГУ будет создана передовая инженерная школа „Сердце Урала“. Там будут готовить специалистов по строению двигателей для специального машиностроения», — рассказали в правительстве области.
Работа будет вестись в рамках создаваемого межвузовского кампуса. В проекте примут участие ведущие компании области. Инженерная школа позволит создать среду для учебы и исследований, близкую к условиям реального производства. Как отметил министр Валерий Фальков, эксперименты обеспечат стране технологический суверенитет.
«Передовая инженерная школа решит проблемы дефицита высококвалифицированных инженерных кадров. Сейчас в регионе не хватает конструкторов, технологов, техностартеров. Инициатива должна обеспечить создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, модельного ряда двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом», — заявил Текслер.
К 2030 году школа выпустит более 1,5 тысячи специалистов. Подготовку будут вести с автомобильным заводом «Урал», Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, Уральским дизель-моторным заводом, «ЧТЗ — Уралтрак». Проект прошел жесткий отбор. На конкурсе рассматривалось 73 заявки, в финале заслушали 57 претендентов из 40 регионов. Победили 30 университетов из 15 субъектов Федерации.
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