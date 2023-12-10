10 декабря 2023
09 декабря 2023

На тюменских трассах спасли десяток пострадавших от морозов водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
Аномальные морозы закончатся в регионе 12 декабря Фото:

В Тюменской области за выходные спасли более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«За минувшие выходные дни автоинспекторы более десяти раз оказали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях на федеральных и региональных трассах. Свои коррективы в дорожное движение внесла аномально холодная погода. <…> Госавтоинспекция рекомендует участникам движения перед отравлением в поездку позаботиться о безопасности своего пути», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автоинспекторы помогали менять колеса, подвозили до магазинов или гостиниц и обеспечивали безопасность на дорогах во время работ. В один из дней сотрудники ГИБДД также выручили водителя фуры, у которого сломался двигатель. «Инспекторы полка ДПС до утра разместили большегруз на парковке вблизи стационарного поста полиции, напоили водителя чаем и довезли до ближайшей гостиницы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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В Тюменской области за выходные спасли более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «За минувшие выходные дни автоинспекторы более десяти раз оказали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях на федеральных и региональных трассах. Свои коррективы в дорожное движение внесла аномально холодная погода. <…> Госавтоинспекция рекомендует участникам движения перед отравлением в поездку позаботиться о безопасности своего пути», — сообщили в региональном управлении ГИБДД. Автоинспекторы помогали менять колеса, подвозили до магазинов или гостиниц и обеспечивали безопасность на дорогах во время работ. В один из дней сотрудники ГИБДД также выручили водителя фуры, у которого сломался двигатель. «Инспекторы полка ДПС до утра разместили большегруз на парковке вблизи стационарного поста полиции, напоили водителя чаем и довезли до ближайшей гостиницы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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