На тюменских трассах спасли десяток пострадавших от морозов водителей

11 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Аномальные морозы закончатся в регионе 12 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюменской области за выходные спасли более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «За минувшие выходные дни автоинспекторы более десяти раз оказали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях на федеральных и региональных трассах. Свои коррективы в дорожное движение внесла аномально холодная погода. <…> Госавтоинспекция рекомендует участникам движения перед отравлением в поездку позаботиться о безопасности своего пути», — сообщили в региональном управлении ГИБДД. Автоинспекторы помогали менять колеса, подвозили до магазинов или гостиниц и обеспечивали безопасность на дорогах во время работ. В один из дней сотрудники ГИБДД также выручили водителя фуры, у которого сломался двигатель. «Инспекторы полка ДПС до утра разместили большегруз на парковке вблизи стационарного поста полиции, напоили водителя чаем и довезли до ближайшей гостиницы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Тюменской области за выходные спасли более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «За минувшие выходные дни автоинспекторы более десяти раз оказали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях на федеральных и региональных трассах. Свои коррективы в дорожное движение внесла аномально холодная погода. <…> Госавтоинспекция рекомендует участникам движения перед отравлением в поездку позаботиться о безопасности своего пути», — сообщили в региональном управлении ГИБДД. Автоинспекторы помогали менять колеса, подвозили до магазинов или гостиниц и обеспечивали безопасность на дорогах во время работ. В один из дней сотрудники ГИБДД также выручили водителя фуры, у которого сломался двигатель. «Инспекторы полка ДПС до утра разместили большегруз на парковке вблизи стационарного поста полиции, напоили водителя чаем и довезли до ближайшей гостиницы», — рассказали в пресс-службе ведомства.