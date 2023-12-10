На тюменских трассах спасли десяток пострадавших от морозов водителей

В Тюменской области за выходные спасли более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.
«За минувшие выходные дни автоинспекторы более десяти раз оказали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях на федеральных и региональных трассах. Свои коррективы в дорожное движение внесла аномально холодная погода. <…> Госавтоинспекция рекомендует участникам движения перед отравлением в поездку позаботиться о безопасности своего пути», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Автоинспекторы помогали менять колеса, подвозили до магазинов или гостиниц и обеспечивали безопасность на дорогах во время работ. В один из дней сотрудники ГИБДД также выручили водителя фуры, у которого сломался двигатель. «Инспекторы полка ДПС до утра разместили большегруз на парковке вблизи стационарного поста полиции, напоили водителя чаем и довезли до ближайшей гостиницы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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