10 декабря 2023

Компания Utair сделала заявление по поводу прямых рейсов в ХМАО

Utair: билетов до ХМАО нет на сайте, потому что их раскупили
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилоты, экипаж, ютэир, ютейр
Самолеты Utair между Сургутом и Ханты-Мансийском летают по расписанию Фото:

Компания Utair сделала заявление об отмене рейсов между Сургутом и Ханты-Мансийском. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что билетов на прямые перелеты между городами нет на сайте из-за популярности маршрута: их раскупили пассажиры.

«Все рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском выполняются по расписанию. Билеты на прямые рейсы распроданы», — подчеркнули в пресс-службе Utair.

Ранее URA.RU писало, что с 11 по 15 декабря авиакомпания Utair не будет совершать прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском (ХМАО). На этой неделе совершить перелет между городами можно только с пересадками в Тюмени или Екатеринбурге.

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Компания Utair сделала заявление об отмене рейсов между Сургутом и Ханты-Мансийском. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что билетов на прямые перелеты между городами нет на сайте из-за популярности маршрута: их раскупили пассажиры. «Все рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском выполняются по расписанию. Билеты на прямые рейсы распроданы», — подчеркнули в пресс-службе Utair. Ранее URA.RU писало, что с 11 по 15 декабря авиакомпания Utair не будет совершать прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском (ХМАО). На этой неделе совершить перелет между городами можно только с пересадками в Тюмени или Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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