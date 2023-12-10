Компания Utair сделала заявление по поводу прямых рейсов в ХМАО

Самолеты Utair между Сургутом и Ханты-Мансийском летают по расписанию
Компания Utair сделала заявление об отмене рейсов между Сургутом и Ханты-Мансийском. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что билетов на прямые перелеты между городами нет на сайте из-за популярности маршрута: их раскупили пассажиры.
«Все рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском выполняются по расписанию. Билеты на прямые рейсы распроданы», — подчеркнули в пресс-службе Utair.
Ранее URA.RU писало, что с 11 по 15 декабря авиакомпания Utair не будет совершать прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском (ХМАО). На этой неделе совершить перелет между городами можно только с пересадками в Тюмени или Екатеринбурге.
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