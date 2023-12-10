С 1 декабря у работников курганских больниц выросли зарплаты

С 1 декабря зарплаты выросли на 10% у водителей, поваров и других работников больниц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 декабря 2023 года у сотрудников больниц — водителей, поваров, экономистов и юристов — вырастут зарплаты на 10%. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

«По инициативе нашего губернатора Вадима Шумкова, с 1 декабря 2023 года произошел рост заработной платы у работников бюджетной сферы, которых не коснулись указы президента и чья заработная плата не зависит от МРОТ. В системе здравоохранения это повышение коснется прочего немедицинского медперсонала, как водители, повара, сотрудники кадровой, экономической, юридической служб и других», — сказал Сигидаев.

Глава депздрава отметил, что у данной категории работников зарплаты повышаются впервые за несколько лет. Зарплаты прочего немедицинского медперсонала, которые зависят от МРОТ, вырастут с 1 января 2024 года.

Растет и зарплата медицинских работников. Согласно указу президента РФ, средняя зарплата врачей должна составлять 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медицинского персонала — 100%. «На сегодняшний день заработная плата врачей в среднем составляет 83 тысячи рублей, рост на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. У среднего медперсонала зарплата в среднем составляет 39,8 тысячи рублей (рост на 8%), младший медперсонал — 35 тысяч рублей (рост на 8%). Таким образом, зарплата врачей и среднего медперсонала отвечает всем требованием майских указов президента РФ», — подчеркнул Сигидаев.

URA.RU писало, что в ноябре 2023 года губернатор Вадим Шумков объявил о повышении зарплат работникам бюджетной сферы на 10% раньше запланированного срока. Планировалось, что повышение произойдет с 1 января 2024 года. Однако, по инициативе главы региона, более 16 тысяч работников получат прибавку на месяц раньше.