В Челябинске второклассник получил ожоги, упав в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего Фото:

В Челябинске возле дома №34 по улице Энергетиков второклассник провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за размывания грунта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу.

«В ходе предварительного следствия установлено, что днем 9 декабря мальчик 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Ребенок получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе прокуратуры URA.RU сообщили, что ход расследования поставлен на контроль.

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В Челябинске возле дома №34 по улице Энергетиков второклассник провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за размывания грунта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу. «В ходе предварительного следствия установлено, что днем 9 декабря мальчик 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Ребенок получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе прокуратуры URA.RU сообщили, что ход расследования поставлен на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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