В Челябинске второклассник получил ожоги, упав в яму с кипятком

11 декабря 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске возле дома №34 по улице Энергетиков второклассник провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за размывания грунта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу. «В ходе предварительного следствия установлено, что днем 9 декабря мальчик 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Ребенок получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе прокуратуры URA.RU сообщили, что ход расследования поставлен на контроль.

В Челябинске возле дома №34 по улице Энергетиков второклассник провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за размывания грунта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу. «В ходе предварительного следствия установлено, что днем 9 декабря мальчик 2015 года рождения провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Ребенок получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе прокуратуры URA.RU сообщили, что ход расследования поставлен на контроль.