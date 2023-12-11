Кулеба заявил, что Украина готова попрыгать и сплясать ради ЕС

Киев готов на все ради попадания в ЕвросоюзФото: Официальный сайт президента Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае необходимости страна готова «попрыгать и сплясать». Он заявил, что это будет сделано для выполнения выдвинутых Евросоюзом условий для вступления Киева в сообщество. Об этом сообщает Ruptly.
«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — передает Ruptly слова Кулебы перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Он также выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится в дальнейшем. И Киев все-таки вступит в сообщество. Вопрос остается только в том, сможет ли кто-то замедлить данный процесс или страна войдет в союз плавно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае необходимости страна готова «попрыгать и сплясать». Он заявил, что это будет сделано для выполнения выдвинутых Евросоюзом условий для вступления Киева в сообщество. Об этом сообщает Ruptly. «Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — передает Ruptly слова Кулебы перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Он также выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится в дальнейшем. И Киев все-таки вступит в сообщество. Вопрос остается только в том, сможет ли кто-то замедлить данный процесс или страна войдет в союз плавно.