Кулеба заявил, что Украина готова попрыгать и сплясать ради ЕС

Глава МИД Кулеба: Киев спляшет для выполнения условий ЕС по вступлению в союз
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, stock, Кулеба Дмитрий
Киев готов на все ради попадания в Евросоюз Фото:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае необходимости страна готова «попрыгать и сплясать». Он заявил, что это будет сделано для выполнения выдвинутых Евросоюзом условий для вступления Киева в сообщество. Об этом сообщает Ruptly.

«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — передает Ruptly слова Кулебы перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Он также выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится в дальнейшем. И Киев все-таки вступит в сообщество. Вопрос остается только в том, сможет ли кто-то замедлить данный процесс или страна войдет в союз плавно.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае необходимости страна готова «попрыгать и сплясать». Он заявил, что это будет сделано для выполнения выдвинутых Евросоюзом условий для вступления Киева в сообщество. Об этом сообщает Ruptly. «Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — передает Ruptly слова Кулебы перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Он также выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится в дальнейшем. И Киев все-таки вступит в сообщество. Вопрос остается только в том, сможет ли кто-то замедлить данный процесс или страна войдет в союз плавно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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