Кулеба заявил, что Украина готова попрыгать и сплясать ради ЕС

Глава МИД Кулеба: Киев спляшет для выполнения условий ЕС по вступлению в союз

11 декабря 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Киев готов на все ради попадания в Евросоюз Фото: Официальный сайт президента Украины Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае необходимости страна готова «попрыгать и сплясать». Он заявил, что это будет сделано для выполнения выдвинутых Евросоюзом условий для вступления Киева в сообщество. Об этом сообщает Ruptly. «Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — передает Ruptly слова Кулебы перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Он также выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится в дальнейшем. И Киев все-таки вступит в сообщество. Вопрос остается только в том, сможет ли кто-то замедлить данный процесс или страна войдет в союз плавно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в случае необходимости страна готова «попрыгать и сплясать». Он заявил, что это будет сделано для выполнения выдвинутых Евросоюзом условий для вступления Киева в сообщество. Об этом сообщает Ruptly. «Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — передает Ruptly слова Кулебы перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Он также выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится в дальнейшем. И Киев все-таки вступит в сообщество. Вопрос остается только в том, сможет ли кто-то замедлить данный процесс или страна войдет в союз плавно.