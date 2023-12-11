В Тюмени школьники замерзают на уроках

12 декабря 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В одной школе детям запрещают надевать кофты, в другой — оставили отопление только в коридорах Фото: Анна Майорова © URA.RU В школе №25 Тюмени ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, и дети мерзнут на уроках, а в школе №7 тепло лишь в коридорах, в классах дети вынуждены сидеть в нескольких слоях теплой одежды. Об этом URA.RU рассказали ученики и их родители. «В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — рассказала URA.RU мама одного из учащихся. Терпеть холод приходится и ученикам школы №7. Как рассказала агентству одна из старшеклассниц, тепло в учреждении только в коридоре. В кабинетах дети мерзнут. «Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — поделилась с URA.RU старшеклассница. Агентство направило запрос в департамент образования Тюмени. Ответ ожидается.

В школе №25 Тюмени ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, и дети мерзнут на уроках, а в школе №7 тепло лишь в коридорах, в классах дети вынуждены сидеть в нескольких слоях теплой одежды. Об этом URA.RU рассказали ученики и их родители. «В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — рассказала URA.RU мама одного из учащихся. Терпеть холод приходится и ученикам школы №7. Как рассказала агентству одна из старшеклассниц, тепло в учреждении только в коридоре. В кабинетах дети мерзнут. «Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — поделилась с URA.RU старшеклассница. Агентство направило запрос в департамент образования Тюмени. Ответ ожидается.