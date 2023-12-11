11 декабря 2023

В Тюмени школьники замерзают на уроках

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
В одной школе детям запрещают надевать кофты, в другой — оставили отопление только в коридорах Фото:

В школе №25 Тюмени ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, и дети мерзнут на уроках, а в школе №7 тепло лишь в коридорах, в классах дети вынуждены сидеть в нескольких слоях теплой одежды. Об этом URA.RU рассказали ученики и их родители.

«В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — рассказала URA.RU мама одного из учащихся.

Терпеть холод приходится и ученикам школы №7. Как рассказала агентству одна из старшеклассниц, тепло в учреждении только в коридоре. В кабинетах дети мерзнут.

«Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — поделилась с URA.RU старшеклассница.

Агентство направило запрос в департамент образования Тюмени. Ответ ожидается.

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В школе №25 Тюмени ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, и дети мерзнут на уроках, а в школе №7 тепло лишь в коридорах, в классах дети вынуждены сидеть в нескольких слоях теплой одежды. Об этом URA.RU рассказали ученики и их родители. «В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — рассказала URA.RU мама одного из учащихся. Терпеть холод приходится и ученикам школы №7. Как рассказала агентству одна из старшеклассниц, тепло в учреждении только в коридоре. В кабинетах дети мерзнут. «Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — поделилась с URA.RU старшеклассница. Агентство направило запрос в департамент образования Тюмени. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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