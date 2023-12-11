В Тюмени школьники замерзают на уроках

В школе №25 Тюмени ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, и дети мерзнут на уроках, а в школе №7 тепло лишь в коридорах, в классах дети вынуждены сидеть в нескольких слоях теплой одежды. Об этом URA.RU рассказали ученики и их родители.
«В нашей школе №25 детям запрещают надевать поверх рубашек кофты и свитера. Ученики мерзнут на уроках, но дресс-код для администрации, видимо, важнее», — рассказала URA.RU мама одного из учащихся.
Терпеть холод приходится и ученикам школы №7. Как рассказала агентству одна из старшеклассниц, тепло в учреждении только в коридоре. В кабинетах дети мерзнут.
«Буквально: сидишь в двух штанах и все равно мурашки по всему телу. Очень холодно. Причем и учителя страдают: когда актировка и онлайн-занятия, они выходят в эфир из школы в шапках и шарфах, жалуются на то, что мерзнут», — поделилась с URA.RU старшеклассница.
Агентство направило запрос в департамент образования Тюмени. Ответ ожидается.
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