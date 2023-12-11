Текслер и Валуев открыли новый завод в Челябинске. Фото, видео

Завод нефтяного оборудования «Буран» запустили в Челябинске

11 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер сфотографировался с работниками предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Николай Валуев 11 декабря открыли завод нефтяного оборудования «Буран». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Текслер пообщался с руководством и коллективом предприятия Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для скважин. Как сообщили URA.RU на предприятии, аналогов оборудования, которое производит завод, на рынке практически нет. Потребность в нем появилась с уходом с российского рынка канадских и американских компаний. «Своей продукцией завод вносит вклад в развитие технологического суверенитета России. Это та задача, которую перед нами ставит президент», — заявил Текслер на церемонии открытия. Производственные мощности площадью в семь тысяч квадратных метров расположены на территории Челябинского тракторного завода. Завод не только производит оборудование, но и оказывает технологическое сопровождение при его эксплуатации. На открытие завода приехал депутат Госдумы Николай Валуев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Николай Валуев 11 декабря открыли завод нефтяного оборудования «Буран». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Текслер пообщался с руководством и коллективом предприятия Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для скважин. Как сообщили URA.RU на предприятии, аналогов оборудования, которое производит завод, на рынке практически нет. Потребность в нем появилась с уходом с российского рынка канадских и американских компаний. «Своей продукцией завод вносит вклад в развитие технологического суверенитета России. Это та задача, которую перед нами ставит президент», — заявил Текслер на церемонии открытия. Производственные мощности площадью в семь тысяч квадратных метров расположены на территории Челябинского тракторного завода. Завод не только производит оборудование, но и оказывает технологическое сопровождение при его эксплуатации.