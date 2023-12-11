Текслер и Валуев открыли новый завод в Челябинске. Фото, видео

Завод нефтяного оборудования «Буран» запустили в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Буран. Челябинск
Губернатор Алексей Текслер сфотографировался с работниками предприятия Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Николай Валуев 11 декабря открыли завод нефтяного оборудования «Буран». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Текслер пообщался с руководством и коллективом предприятия

Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для скважин. Как сообщили URA.RU на предприятии, аналогов оборудования, которое производит завод, на рынке практически нет. Потребность в нем появилась с уходом с российского рынка канадских и американских компаний.

«Своей продукцией завод вносит вклад в развитие технологического суверенитета России. Это та задача, которую перед нами ставит президент», — заявил Текслер на церемонии открытия.

Производственные мощности площадью в семь тысяч квадратных метров расположены на территории Челябинского тракторного завода. Завод не только производит оборудование, но и оказывает технологическое сопровождение при его эксплуатации.

Буран. Челябинск
На открытие завода приехал депутат Госдумы Николай Валуев
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Николай Валуев 11 декабря открыли завод нефтяного оборудования «Буран». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Текслер пообщался с руководством и коллективом предприятия Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для скважин. Как сообщили URA.RU на предприятии, аналогов оборудования, которое производит завод, на рынке практически нет. Потребность в нем появилась с уходом с российского рынка канадских и американских компаний. «Своей продукцией завод вносит вклад в развитие технологического суверенитета России. Это та задача, которую перед нами ставит президент», — заявил Текслер на церемонии открытия. Производственные мощности площадью в семь тысяч квадратных метров расположены на территории Челябинского тракторного завода. Завод не только производит оборудование, но и оказывает технологическое сопровождение при его эксплуатации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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