Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Николай Валуев 11 декабря открыли завод нефтяного оборудования «Буран». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, Текслер пообщался с руководством и коллективом предприятия
Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для скважин. Как сообщили URA.RU на предприятии, аналогов оборудования, которое производит завод, на рынке практически нет. Потребность в нем появилась с уходом с российского рынка канадских и американских компаний.
«Своей продукцией завод вносит вклад в развитие технологического суверенитета России. Это та задача, которую перед нами ставит президент», — заявил Текслер на церемонии открытия.
Производственные мощности площадью в семь тысяч квадратных метров расположены на территории Челябинского тракторного завода. Завод не только производит оборудование, но и оказывает технологическое сопровождение при его эксплуатации.
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