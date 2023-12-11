Галкина* окончательно сместили с Первого канала

Бадоева сменит Галкина* на посту ведущего шоу «Лучше всех»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин лишился поста ведущего шоу «Лучше всех» Фото:

Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) окончательно смещен с позиции ведущего шоу «Лучше всех» на Первом канале. Вместо него назначена телеведущая Жанна Бадоева.

«Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на посту ведущего шоу «Лучше всех», — передает слова пресс-службы Первого канала РИА Новости. «Лучше всех» — популярное шоу на Первом канале, которое обрело многомиллионную аудиторию. Видео с выступлениями талантливых детей становились вирусными в социальных сетях, набирая огромное количество просмотров.

* Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ

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Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) окончательно смещен с позиции ведущего шоу «Лучше всех» на Первом канале. Вместо него назначена телеведущая Жанна Бадоева. «Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на посту ведущего шоу «Лучше всех», — передает слова пресс-службы Первого канала РИА Новости. «Лучше всех» — популярное шоу на Первом канале, которое обрело многомиллионную аудиторию. Видео с выступлениями талантливых детей становились вирусными в социальных сетях, набирая огромное количество просмотров. * Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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