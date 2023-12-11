Галкина* окончательно сместили с Первого канала

Максим Галкин лишился поста ведущего шоу «Лучше всех»
Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) окончательно смещен с позиции ведущего шоу «Лучше всех» на Первом канале. Вместо него назначена телеведущая Жанна Бадоева.
«Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на посту ведущего шоу «Лучше всех», — передает слова пресс-службы Первого канала РИА Новости. «Лучше всех» — популярное шоу на Первом канале, которое обрело многомиллионную аудиторию. Видео с выступлениями талантливых детей становились вирусными в социальных сетях, набирая огромное количество просмотров.
* Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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