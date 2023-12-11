Писатель Быков* заявил, что «не имеет претензий» к Киеву из-за убийства русских

11 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Быков планирует вернуться в Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), что он «не имеет претензий» к Украине в связи с убийством россиян. Запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. «Быков в разговоре с пранкерами заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян», — сообщается в telegram-канале. Он также сообщил, что планирует вернуться в Россию, но перед этим посетить Одессу. Быков отметил, что хотел бы получить гражданство Украины, если ему предложат там работу и преподавательскую деятельность. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), что он «не имеет претензий» к Украине в связи с убийством россиян. Запись разговора опубликована в telegram-канале пранкеров. «Быков в разговоре с пранкерами заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян», — сообщается в telegram-канале. Он также сообщил, что планирует вернуться в Россию, но перед этим посетить Одессу. Быков отметил, что хотел бы получить гражданство Украины, если ему предложат там работу и преподавательскую деятельность. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов