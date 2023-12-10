В ЯНАО появятся новые туристические маршруты

Власти ЯНАО запустят туристический маршрут в природном парке

В ЯНАО с 2024 года для туристов начнут работу два новых маршрута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО в природном парке «Ингилор» новый туристический маршрут вдоль реки Харбей, протяженностью в 40 километров. О том, как будет обустроен маршрут сообщил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин.

«В этом году мы заканчиваем обустройство туристической тропы вдоль реки Харбей. С 2024 года мы будем выдавать разрешения на посещение всем туристам, которые захотят ее посетить. На территории маршрута установлено пять локаций, где есть укрытия от дождя, туалеты, места для сбора мусора, для разбития лагеря и разведения костров», — сообщил Андрей Гаранин в прямом эфире, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте».

Также обустроена тропа от реки Полуй до озера Сыркова. Маршрут с обустроенной стоянкой также обустроен и в следующем году им можно будет пользоваться.

Гаранин поделился подробностями проекта Большой Ямальской тропы, протяженностью 250 километров с преодолением водных участков. В настоящее время над созданием проекта маршрута работает организация, которая при помощи 3D-моделей разрабатывает визуальную концепцию проекта. На маршруте планируется создание пяти «островков безопасности», где туристы комфортно могут встать лагерем, там будет работать связь, а рядом запланировано создание вертолетных площадок.

Ранее, пресс-служба правительства ЯНАО сообщила об установке девяти новых туристических модулей. В них предусмотрены спальные места, дровяные печи, солнечные батареи, розетки и USB-разъемы.