Тюменка завоевала титул на конкурсе стюардесс благодаря младшему брату

Тюменка завоевала титул в конкурсе «Топ стюардесс 2023»

11 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Марине Посадских помог победить номер, в котором она станцевала вместе с младшим братом. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюмени стала победительницей всероссийского конкурса «Топ стюардесс 2023» в номинации «Мисс зрительских симпатий». Как рассказала URA.RU бортпроводник авиакомпании «Ямал» Марина Посадских, победить ей помог номер, в котором она станцевала вместе с младшим братом. «Свою победу я встретила положительно. Еще накануне, когда проходило голосование на приз „Мисс зрительских симпатий“ я уже знала, что возьму эту номинацию — почувствовала. Выиграть мне помог мой младший брат. Мы с ним танцевали вальс в творческом конкурсе, это и принесло мне победу», — рассказала URA.RU Марина Посадских. Еще одна тюменка Александра Пешева вошла в «Топ-5 стюардесс мира». Всего на конкурс было прислано более 1000 заявок, в финал вышли 57 бортпроводниц. Первое место заняла жительница Минска Анна Титовец.

Жительница Тюмени стала победительницей всероссийского конкурса «Топ стюардесс 2023» в номинации «Мисс зрительских симпатий». Как рассказала URA.RU бортпроводник авиакомпании «Ямал» Марина Посадских, победить ей помог номер, в котором она станцевала вместе с младшим братом. «Свою победу я встретила положительно. Еще накануне, когда проходило голосование на приз „Мисс зрительских симпатий“ я уже знала, что возьму эту номинацию — почувствовала. Выиграть мне помог мой младший брат. Мы с ним танцевали вальс в творческом конкурсе, это и принесло мне победу», — рассказала URA.RU Марина Посадских. Еще одна тюменка Александра Пешева вошла в «Топ-5 стюардесс мира». Всего на конкурс было прислано более 1000 заявок, в финал вышли 57 бортпроводниц. Первое место заняла жительница Минска Анна Титовец.