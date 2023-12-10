10 декабря 2023

Тюменка завоевала титул на конкурсе стюардесс благодаря младшему брату

Тюменка завоевала титул в конкурсе «Топ стюардесс 2023»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, профессия, самолет, стюардесса, airlines
Марине Посадских помог победить номер, в котором она станцевала вместе с младшим братом. Фото:

Жительница Тюмени стала победительницей всероссийского конкурса «Топ стюардесс 2023» в номинации «Мисс зрительских симпатий». Как рассказала URA.RU бортпроводник авиакомпании «Ямал» Марина Посадских, победить ей помог номер, в котором она станцевала вместе с младшим братом.

«Свою победу я встретила положительно. Еще накануне, когда проходило голосование на приз „Мисс зрительских симпатий“ я уже знала, что возьму эту номинацию — почувствовала. Выиграть мне помог мой младший брат. Мы с ним танцевали вальс в творческом конкурсе, это и принесло мне победу», — рассказала URA.RU Марина Посадских.

Еще одна тюменка Александра Пешева вошла в «Топ-5 стюардесс мира». Всего на конкурс было прислано более 1000 заявок, в финал вышли 57 бортпроводниц. Первое место заняла жительница Минска Анна Титовец.

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Жительница Тюмени стала победительницей всероссийского конкурса «Топ стюардесс 2023» в номинации «Мисс зрительских симпатий». Как рассказала URA.RU бортпроводник авиакомпании «Ямал» Марина Посадских, победить ей помог номер, в котором она станцевала вместе с младшим братом. «Свою победу я встретила положительно. Еще накануне, когда проходило голосование на приз „Мисс зрительских симпатий“ я уже знала, что возьму эту номинацию — почувствовала. Выиграть мне помог мой младший брат. Мы с ним танцевали вальс в творческом конкурсе, это и принесло мне победу», — рассказала URA.RU Марина Посадских. Еще одна тюменка Александра Пешева вошла в «Топ-5 стюардесс мира». Всего на конкурс было прислано более 1000 заявок, в финал вышли 57 бортпроводниц. Первое место заняла жительница Минска Анна Титовец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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