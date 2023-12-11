Гостиницы пермского санатория получили «пять звезд»

Корпусам санатория «Ключи» в Пермском крае присвоили категорию «пять звезд»

11 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Звезду получили два корпуса «Ключей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае увеличилось количество пятизвездочных отелей. Такую категорию получили гостиничные корпуса «Алмаз» и «Аметист» на курорте «Ключи», который располагается в одноименном селе в Суксунском районе. Об этом URA.RU рассказал начальник службы реализации путевок и маркетинга «Ключей» Андрей Закорюкин. По данным сервиса «Google Карты», ранее в Пермском крае было всего две гостиницы, имеющие пять звезд: Grand Hotel Perm и Holiday Perm. Оба отеля находятся в краевой столице. «На курорте „Ключи“ восемь корпусов, восемь гостевых домов и десять экодомов стиле „А-Фрейм“. Звезды получены для всех спальных корпусов, гостевых домов и экодомов. Корпусам „Алмаз“ и „Аметист“ присвоена категория „пять звезд“», — рассказала Андрей Закорюкин корреспонденту агентства. Он добавил, что категорию «три звезды» также присвоили санаторию «Красный Яр», который находится в Кишертском районе и является подразделением «Ключей». По словам руководителя отдела продаж курорта, спальные корпуса оценивали по огромному количеству критериев, среди которых состояние здания и номеров, питание, оснащение столовых и кафе, опыт работы и образование персонала. «У нас есть горничные, которые работают более 30 лет. И мы гордимся такими сотрудниками», — отметил Андрей Закорюкин. Руководство курорта не планирует останавливаться на получении данных категорий. Ежегодно в санатории проводят реновацию корпусов. На 2024 год запланирован ремонт спальных корпусов «Коралл» и «Сапфир». Сейчас им присвоены категории «две» и «три звезды» соответственно. Возможно, в будущем эти корпуса получат большее количество звезд, отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказало, в каких пермских санаториях любят отдыхать VIP-гости. Один из курортов полюбился чиновникам, второй — актерам, а третий красавице «Мисс Мира». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае увеличилось количество пятизвездочных отелей. Такую категорию получили гостиничные корпуса «Алмаз» и «Аметист» на курорте «Ключи», который располагается в одноименном селе в Суксунском районе. Об этом URA.RU рассказал начальник службы реализации путевок и маркетинга «Ключей» Андрей Закорюкин. По данным сервиса «Google Карты», ранее в Пермском крае было всего две гостиницы, имеющие пять звезд: Grand Hotel Perm и Holiday Perm. Оба отеля находятся в краевой столице. «На курорте „Ключи“ восемь корпусов, восемь гостевых домов и десять экодомов стиле „А-Фрейм“. Звезды получены для всех спальных корпусов, гостевых домов и экодомов. Корпусам „Алмаз“ и „Аметист“ присвоена категория „пять звезд“», — рассказала Андрей Закорюкин корреспонденту агентства. Он добавил, что категорию «три звезды» также присвоили санаторию «Красный Яр», который находится в Кишертском районе и является подразделением «Ключей». По словам руководителя отдела продаж курорта, спальные корпуса оценивали по огромному количеству критериев, среди которых состояние здания и номеров, питание, оснащение столовых и кафе, опыт работы и образование персонала. «У нас есть горничные, которые работают более 30 лет. И мы гордимся такими сотрудниками», — отметил Андрей Закорюкин. Руководство курорта не планирует останавливаться на получении данных категорий. Ежегодно в санатории проводят реновацию корпусов. На 2024 год запланирован ремонт спальных корпусов «Коралл» и «Сапфир». Сейчас им присвоены категории «две» и «три звезды» соответственно. Возможно, в будущем эти корпуса получат большее количество звезд, отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказало, в каких пермских санаториях любят отдыхать VIP-гости. Один из курортов полюбился чиновникам, второй — актерам, а третий красавице «Мисс Мира».