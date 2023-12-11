В центре Екатеринбурга загорелся ТЦ «Пассаж» — эвакуированы сотни людей

Погибших при пожаре в «Пассаже» нет
В центре Екатеринбурга произошло возгорание в торговом центре «Пассаж». Оттуда пришлось эвакуировать полтысячи человек.
«В понедельник, 11 декабря, в 15:43 поступило сообщение о возгорании на улице Ленина в Екатеринбурге. По оперативной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента „Пассаж“», — сообщили в telegram-канале свердловского МЧС.
Из торгового центра удалось эвакуировать 500 человек — о погибших и пострадавших не сообщается. К месту возгорания выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.
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