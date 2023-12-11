В центре Екатеринбурга загорелся ТЦ «Пассаж» — эвакуированы сотни людей

11 декабря 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Погибших при пожаре в «Пассаже» нет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В центре Екатеринбурга произошло возгорание в торговом центре «Пассаж». Оттуда пришлось эвакуировать полтысячи человек. «В понедельник, 11 декабря, в 15:43 поступило сообщение о возгорании на улице Ленина в Екатеринбурге. По оперативной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента „Пассаж“», — сообщили в telegram-канале свердловского МЧС. Из торгового центра удалось эвакуировать 500 человек — о погибших и пострадавших не сообщается. К месту возгорания выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

В центре Екатеринбурга произошло возгорание в торговом центре «Пассаж». Оттуда пришлось эвакуировать полтысячи человек. «В понедельник, 11 декабря, в 15:43 поступило сообщение о возгорании на улице Ленина в Екатеринбурге. По оперативной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента „Пассаж“», — сообщили в telegram-канале свердловского МЧС. Из торгового центра удалось эвакуировать 500 человек — о погибших и пострадавших не сообщается. К месту возгорания выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.