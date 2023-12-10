В городской больнице ЯНАО переполнен инфекционный корпус

В инфекционном госпитале Нового Уренгоя не соблюдается социальная дистанция

Пациенты инфекционного госпиталя в Новом Уренгое не могут попасть к врачам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) переполнен инфекционный корпус центральной поликлиники. Житель города сообщил в telegram, что из-за несоблюдения социальной дистанции у пациентов появляются и другие заболевания.

«COVID госпиталь битком набит людьми. Социальная дистанция ушла в прошлое. Такое огромное здание выстроили, неужели нет более свободного помещения? Никакой записи, живая очередь. Как будто специально делается, чтобы прийти с одним заболеванием, а выйти с букетом», — рассказал Дмитрий в telegram-канале «Воронов Chat».

Горожанин рассказал, что ожидание приема затрудняется из-за того, что в здании медицинского учреждения холодно. «А если выйти в коридорчик, то там улица, просто снежок на голову сыплется. Там постоишь — продует. В общем постоял в холодильнике, не выдержал и ушел», — поделился мужчина.

В центральной городской больнице корреспонденту URA.RU сообщили, что при ухудшении самочувствия следует вызвать врача на дом, если человек не может самостоятельно добраться до инфекционного корпуса. «Дождаться приема пациенты могут в коридоре перед кабинетом врача, в котором установлена тепловая пушка и имеется скамейка. Рядом с кабинетом расположен теплый зал для ожидания, оборудованный всем необходимым, в том числе тепловой завесой», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о том, что жительницы Нового Уренгоя (ЯНАО) не довольны условиями в родильном доме. Роженицы указали на протекающую крышу, сломанный лифт и плохое питание.