Вооруженные бойцы нагрянули в ТЦ «Гринвич», чтобы раздать повестки мигрантам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов везут на проверку документов
Мигрантов везут на проверку документов Фото:

В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках, чтобы вручить мигрантам повестки. Мужчины должны будут встать на военный учет, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU.

Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются.

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В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках, чтобы вручить мигрантам повестки. Мужчины должны будут встать на военный учет, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU. Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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