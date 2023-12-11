Вооруженные бойцы нагрянули в ТЦ «Гринвич», чтобы раздать повестки мигрантам. Фото

11 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Мигрантов везут на проверку документов Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках, чтобы вручить мигрантам повестки. Мужчины должны будут встать на военный учет, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU. Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются. Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках, чтобы вручить мигрантам повестки. Мужчины должны будут встать на военный учет, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU. Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются.