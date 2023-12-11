В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках, чтобы вручить мигрантам повестки. Мужчины должны будут встать на военный учет, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, получивших гражданство РФ. У них берут ДНК. Им будут вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU.
Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются.
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