В ТЦ «Гринвич» устроили облаву на мигрантов. Фото, видео

11 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

В торговом центре будут проверять мигрантов за соблюдение законодательства РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли бойцы в масках. Они будут проверять документы у мигрантов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Сбор был на южной парковке ТЦ. Оттуда несколько десятков бойцов, сотрудников Следственного комитета, военных, полицейских и активистов «Русской общины» пошли по этажам «Гринвича», чтобы проверить мигрантов и наличие у них документации на рабочую деятельность, отметил журналист агентства. Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются. Рейд, по словам источника URA.RU, в частности связан с последними потасовками в ТРЦ, которые заканчивались стрельбой. Двух мужчин после инцидентов отправили в СИЗО. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли бойцы в масках. Они будут проверять документы у мигрантов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Сбор был на южной парковке ТЦ. Оттуда несколько десятков бойцов, сотрудников Следственного комитета, военных, полицейских и активистов «Русской общины» пошли по этажам «Гринвича», чтобы проверить мигрантов и наличие у них документации на рабочую деятельность, отметил журналист агентства. Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются. Рейд, по словам источника URA.RU, в частности связан с последними потасовками в ТРЦ, которые заканчивались стрельбой. Двух мужчин после инцидентов отправили в СИЗО.