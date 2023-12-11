В ТЦ «Гринвич» устроили облаву на мигрантов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
В торговом центре будут проверять мигрантов за соблюдение законодательства РФ Фото:

В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли бойцы в масках. Они будут проверять документы у мигрантов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Сбор был на южной парковке ТЦ. Оттуда несколько десятков бойцов, сотрудников Следственного комитета, военных, полицейских и активистов «Русской общины» пошли по этажам «Гринвича», чтобы проверить мигрантов и наличие у них документации на рабочую деятельность, отметил журналист агентства.

Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются.

Рейд, по словам источника URA.RU, в частности связан с последними потасовками в ТРЦ, которые заканчивались стрельбой. Двух мужчин после инцидентов отправили в СИЗО.

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В екатеринбургский торговый центр «Гринвич» пришли бойцы в масках. Они будут проверять документы у мигрантов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Сбор был на южной парковке ТЦ. Оттуда несколько десятков бойцов, сотрудников Следственного комитета, военных, полицейских и активистов «Русской общины» пошли по этажам «Гринвича», чтобы проверить мигрантов и наличие у них документации на рабочую деятельность, отметил журналист агентства. Корреспондент обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и СК по Свердловской области. Ответы ожидаются. Рейд, по словам источника URA.RU, в частности связан с последними потасовками в ТРЦ, которые заканчивались стрельбой. Двух мужчин после инцидентов отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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