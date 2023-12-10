10 декабря 2023

Водители автобусов в Салехарде выходят на маршруты в костюмах Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески Фото:

На городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба городской администрации в соцсетях.

«Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески. Один из автобусов — в шапке Деда Мороза. У другого нарисован символ наступающего года дракон. А еще один — с новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше», — рассказывают в администрации столицы ЯНАО.

На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд. В ближайшие дни на линию выйдут еще четыре автобуса. Ожидается, что главной героиней будет Снегурочка.

Жители Салехарда делятся в соцсетях своими впечатлениями. «От увиденного поднимается настроение, браво», «Молодцы сотрудники АТП!!! Автобусы простоя загляденье! Супер!», — комментируют творческие задумки автоперевозчика горожане.

Ранее URA.RU сообщало, чего бы не хотели получить в подарок на Новый год жители ЯНАО. Так, в список худших подарков к Новому году попали мелкие сувениры.

Один из автобусов украшен новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше
Один из автобусов украшен новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше

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На городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба городской администрации в соцсетях. «Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески. Один из автобусов — в шапке Деда Мороза. У другого нарисован символ наступающего года дракон. А еще один — с новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше», — рассказывают в администрации столицы ЯНАО. На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд. В ближайшие дни на линию выйдут еще четыре автобуса. Ожидается, что главной героиней будет Снегурочка. Жители Салехарда делятся в соцсетях своими впечатлениями. «От увиденного поднимается настроение, браво», «Молодцы сотрудники АТП!!! Автобусы простоя загляденье! Супер!», — комментируют творческие задумки автоперевозчика горожане. Ранее URA.RU сообщало, чего бы не хотели получить в подарок на Новый год жители ЯНАО. Так, в список худших подарков к Новому году попали мелкие сувениры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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