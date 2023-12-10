На городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба городской администрации в соцсетях.
«Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески. Один из автобусов — в шапке Деда Мороза. У другого нарисован символ наступающего года дракон. А еще один — с новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше», — рассказывают в администрации столицы ЯНАО.
На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд. В ближайшие дни на линию выйдут еще четыре автобуса. Ожидается, что главной героиней будет Снегурочка.
Жители Салехарда делятся в соцсетях своими впечатлениями. «От увиденного поднимается настроение, браво», «Молодцы сотрудники АТП!!! Автобусы простоя загляденье! Супер!», — комментируют творческие задумки автоперевозчика горожане.
Ранее URA.RU сообщало, чего бы не хотели получить в подарок на Новый год жители ЯНАО. Так, в список худших подарков к Новому году попали мелкие сувениры.
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