Водители автобусов в Салехарде выходят на маршруты в костюмах Деда Мороза. Фото

11 декабря 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески Фото: Илья Московец © URA.RU На городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба городской администрации в соцсетях. «Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески. Один из автобусов — в шапке Деда Мороза. У другого нарисован символ наступающего года дракон. А еще один — с новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше», — рассказывают в администрации столицы ЯНАО. На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд. В ближайшие дни на линию выйдут еще четыре автобуса. Ожидается, что главной героиней будет Снегурочка. Жители Салехарда делятся в соцсетях своими впечатлениями. «От увиденного поднимается настроение, браво», «Молодцы сотрудники АТП!!! Автобусы простоя загляденье! Супер!», — комментируют творческие задумки автоперевозчика горожане. Ранее URA.RU сообщало, чего бы не хотели получить в подарок на Новый год жители ЯНАО. Так, в список худших подарков к Новому году попали мелкие сувениры. Один из автобусов украшен новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше Администрация Салехарда

На городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба городской администрации в соцсетях. «Сотрудники городского АТП к оформлению автобусов подошли творчески. Один из автобусов — в шапке Деда Мороза. У другого нарисован символ наступающего года дракон. А еще один — с новогодними подарками, прочно закрепленными на крыше», — рассказывают в администрации столицы ЯНАО. На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд. В ближайшие дни на линию выйдут еще четыре автобуса. Ожидается, что главной героиней будет Снегурочка. Жители Салехарда делятся в соцсетях своими впечатлениями. «От увиденного поднимается настроение, браво», «Молодцы сотрудники АТП!!! Автобусы простоя загляденье! Супер!», — комментируют творческие задумки автоперевозчика горожане. Ранее URA.RU сообщало, чего бы не хотели получить в подарок на Новый год жители ЯНАО. Так, в список худших подарков к Новому году попали мелкие сувениры.