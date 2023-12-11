Новая очистка стоков Магнитогорска подготовит воду для ловли рыбы

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Парк УрГУПС. Екатеринбург, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Очистка стоков в Магнитогорске позволит выращивать рыбу в водоеме Фото:

Модернизация очистных сооружений правого берега в Магнитогорске (Челябинская область) обеспечит качество воды для водоема рыбохозяйственного значения. Как сообщили в пресс-службе минэкономики региона, инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей.

«В Челябинской области три новых инвестпроекта получат поддержку в виде снижения налоговой нагрузки. Муниципальное предприятие трест „Водоканал“ Магнитогорска планирует провести реконструкцию очистных сооружений правого берега, вложив в проект порядка 1,3 млрд рублей», — отметили в минэкономики области.

Министр Наталья Лугачева отметила, что власти предоставят льготы в виде снижения налога на прибыль с 20% до 10% на срок до 2028 года. Налог на имущество обнулят на пять налоговых периодов.

В ходе модернизации применят наилучшие доступные технологии. Реконструкция повысит эффективность инженерных систем и сооружений. Устаревшее оборудование заменят на новое, более энергоэффективное. Концентрации веществ в сточных водах доведут до необходимого уровня с помощью технологии биологической очистки.

Другие два проекта, которые поддержали власти, связаны с производством в Южноуральске и логистическим бизнесом в Магнитогорске. Завод стеклянных изоляторов запустит производство стеклодеталей изоляторов из закаленного стекла. Ожидаются инвестиции в сумме 615,5 млн рублей. ПАО «ТрансКонтейнер» реконструирует контейнерный терминал Магнитогорск — Грузовой. Планируется вложить порядка 500 млн рублей.

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Модернизация очистных сооружений правого берега в Магнитогорске (Челябинская область) обеспечит качество воды для водоема рыбохозяйственного значения. Как сообщили в пресс-службе минэкономики региона, инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей. «В Челябинской области три новых инвестпроекта получат поддержку в виде снижения налоговой нагрузки. Муниципальное предприятие трест „Водоканал“ Магнитогорска планирует провести реконструкцию очистных сооружений правого берега, вложив в проект порядка 1,3 млрд рублей», — отметили в минэкономики области. Министр Наталья Лугачева отметила, что власти предоставят льготы в виде снижения налога на прибыль с 20% до 10% на срок до 2028 года. Налог на имущество обнулят на пять налоговых периодов. В ходе модернизации применят наилучшие доступные технологии. Реконструкция повысит эффективность инженерных систем и сооружений. Устаревшее оборудование заменят на новое, более энергоэффективное. Концентрации веществ в сточных водах доведут до необходимого уровня с помощью технологии биологической очистки. Другие два проекта, которые поддержали власти, связаны с производством в Южноуральске и логистическим бизнесом в Магнитогорске. Завод стеклянных изоляторов запустит производство стеклодеталей изоляторов из закаленного стекла. Ожидаются инвестиции в сумме 615,5 млн рублей. ПАО «ТрансКонтейнер» реконструирует контейнерный терминал Магнитогорск — Грузовой. Планируется вложить порядка 500 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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