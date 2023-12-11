Зеленскому «показали» новые границы Украины после окончания СВО

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия определит границы и условия мира для Украины

11 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Боевые действия прекратятся, когда Москва определит условия капитуляции Киева, заявил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России после СВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. Он также добавил, что боевые действия прекратятся, когда Москва определит условия капитуляции Киева. По словам экс-разведчика, Россия не позволит Украине вступить в НАТО. Переговоров об этом не может быть, поскольку РФ одержала полную стратегическую победу, заключил он. Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, для того, чтобы не потерять свои территории, властям Украины нужно заморозить конфликт. По его мнению, с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью», передает RT.

Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России после СВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. Он также добавил, что боевые действия прекратятся, когда Москва определит условия капитуляции Киева. По словам экс-разведчика, Россия не позволит Украине вступить в НАТО. Переговоров об этом не может быть, поскольку РФ одержала полную стратегическую победу, заключил он. Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, для того, чтобы не потерять свои территории, властям Украины нужно заморозить конфликт. По его мнению, с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью», передает RT.