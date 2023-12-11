Зеленскому «показали» новые границы Украины после окончания СВО

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия определит границы и условия мира для Украины
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Боевые действия прекратятся, когда Москва определит условия капитуляции Киева, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России после СВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. Он также добавил, что боевые действия прекратятся, когда Москва определит условия капитуляции Киева.

По словам экс-разведчика, Россия не позволит Украине вступить в НАТО. Переговоров об этом не может быть, поскольку РФ одержала полную стратегическую победу, заключил он.

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, для того, чтобы не потерять свои территории, властям Украины нужно заморозить конфликт. По его мнению, с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью», передает RT.

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Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России после СВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России, как и прописано в ее Конституции», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. Он также добавил, что боевые действия прекратятся, когда Москва определит условия капитуляции Киева. По словам экс-разведчика, Россия не позволит Украине вступить в НАТО. Переговоров об этом не может быть, поскольку РФ одержала полную стратегическую победу, заключил он. Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, для того, чтобы не потерять свои территории, властям Украины нужно заморозить конфликт. По его мнению, с целью сохранить свою территорию «Киев должен смириться с суровой реальностью», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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