10 декабря 2023

В Шадринске закончили долгострой, на который Шумков выделял сотни миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, очистные сооружения
В Шадринске закончили реконструкцию очистных сооружений, которую начали в 2012 году Фото:

В Шадринске (Курганская область) запустили подачу стоков на канализационные очистные сооружения, реконструкцию которых начали еще в 2012 году. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск официально». Ранее по поручению губернатора региона Вадима Шумкова на завершение объекта было направлено более 900 миллионов рублей.

«В Шадринске начата подача стоков на канализационные очистные сооружения. Генеральную реконструкцию объекта начали еще в 2012 году. Завершение проблемного долгостроя стало возможным при непосредственной поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова и правительства региона. С начала 2023 года оборудование готовили, проверяли правильность настроек и монтажа, а сегодня заработал биореактор», — сообщили в мэрии.

Глава Шадринска Антон Мокан отметил, что реализовать стратегически важный объект стало возможным только при непосредственной поддержке и участию губернатора Вадима Шумкова. По его словам, за десять лет строительства очистных сооружений неоднократно менялись подрядчики, технические решения и источники финансирования. «Сейчас, когда все этапы строительства позади, а на объекте ведется настройка системы для ввода в штатный режим работы, можно сказать, что это еще одно знаковое событие для Шадринска», — добавил мэр.

Сложный инфраструктурный проект реализуется в рамках проекта «Чистая вода». Производительность очистных сооружений составляют 30 тысяч кубов в сутки.

Ранее в Шадринске были сданы новые водозаборные сооружения. На завершение строительства объекта по поручению главы региона Вадима Шумкова было направлено свыше 340 млн рублей.

В Шадринске начата подача стоков на канализационные очистные сооружения
В Шадринске начата подача стоков на канализационные очистные сооружения
Фото:
Стратегически важный объект, был реконструирован благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова
Стратегически важный объект, был реконструирован благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова
Фото:
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В Шадринске (Курганская область) запустили подачу стоков на канализационные очистные сооружения, реконструкцию которых начали еще в 2012 году. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск официально». Ранее по поручению губернатора региона Вадима Шумкова на завершение объекта было направлено более 900 миллионов рублей. «В Шадринске начата подача стоков на канализационные очистные сооружения. Генеральную реконструкцию объекта начали еще в 2012 году. Завершение проблемного долгостроя стало возможным при непосредственной поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова и правительства региона. С начала 2023 года оборудование готовили, проверяли правильность настроек и монтажа, а сегодня заработал биореактор», — сообщили в мэрии. Глава Шадринска Антон Мокан отметил, что реализовать стратегически важный объект стало возможным только при непосредственной поддержке и участию губернатора Вадима Шумкова. По его словам, за десять лет строительства очистных сооружений неоднократно менялись подрядчики, технические решения и источники финансирования. «Сейчас, когда все этапы строительства позади, а на объекте ведется настройка системы для ввода в штатный режим работы, можно сказать, что это еще одно знаковое событие для Шадринска», — добавил мэр. Сложный инфраструктурный проект реализуется в рамках проекта «Чистая вода». Производительность очистных сооружений составляют 30 тысяч кубов в сутки. Ранее в Шадринске были сданы новые водозаборные сооружения. На завершение строительства объекта по поручению главы региона Вадима Шумкова было направлено свыше 340 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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