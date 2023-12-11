Пенсионер в центре Челябинска умер после того, как его избили две женщины

11 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

По дороге в банк мужчина зашел в магазин, где у него произошел конфликт с молодыми женщинами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионер в центре Челябинска скончался после того, как его избили две молодые женщины. Пожилой человек сделал им замечание, сообщает «КП-Челябинск». «Пенсионер из Челябинска умер в центре города на глазах у людей. По словам внучки погибшего, перед этим его избили две женщины, которым дедушка сделал замечание за вызывающее поведение», — сообщило издание. Пенсионер пошел в банк, но по дороге зашел в магазин «Красное и Белое» напротив гимназии № 23 на улице Кирова. Там его задела одна из двух женщин, после чего 72-летний мужчина сделал ей замечание. Уже на улице женщины начали бить пожилого человека, причем делали это и после того, как мужчина упал. Женщин отогнали водители автомобилей, остановившихся, поскольку избиение продолжилось у обочины дороги и даже непосредственно на ней. Автомобилисты вызвали врачей, однако мужчину спасти не удалось. По словам родственников, в качестве причины смерти им озвучили болезнь сердца. Однако они уверены, что, если инфаркт и был, его причиной стало избиение. К тому же на теле и голове пенсионера они увидели следы побоев. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Пенсионер в центре Челябинска скончался после того, как его избили две молодые женщины. Пожилой человек сделал им замечание, сообщает «КП-Челябинск». «Пенсионер из Челябинска умер в центре города на глазах у людей. По словам внучки погибшего, перед этим его избили две женщины, которым дедушка сделал замечание за вызывающее поведение», — сообщило издание. Пенсионер пошел в банк, но по дороге зашел в магазин «Красное и Белое» напротив гимназии № 23 на улице Кирова. Там его задела одна из двух женщин, после чего 72-летний мужчина сделал ей замечание. Уже на улице женщины начали бить пожилого человека, причем делали это и после того, как мужчина упал. Женщин отогнали водители автомобилей, остановившихся, поскольку избиение продолжилось у обочины дороги и даже непосредственно на ней. Автомобилисты вызвали врачей, однако мужчину спасти не удалось. По словам родственников, в качестве причины смерти им озвучили болезнь сердца. Однако они уверены, что, если инфаркт и был, его причиной стало избиение. К тому же на теле и голове пенсионера они увидели следы побоев. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются.